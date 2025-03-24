Как получить компенсацию за разрушенное жилье: пошаговое руководство для пострадавших от войны

Команда платформы «Свій дім» подготовила онлайн-пособие «Как получить компенсацию за утраченное имущество», которое поможет украинцам, оставшимся без жилья из-за войны. В нем собраны практические юридические советы, пошаговые инструкции и реальные истории людей, которым уже удалось получить компенсацию или жилищный сертификат.

Пособие будет полезно как жителям подконтрольных Украине территорий, так и вынужденным переселенцам из зон боевых действий и временно оккупированных территорий.

Какие вопросы раскрывает пособие:

Какие первые шаги нужно предпринять после разрушения жилья?

Как подать заявление на компенсацию через государственную программу «єВідновлення»?

Что такое Реестр убытков для Украины и зачем вносить в него данные?

Какие документы необходимо подготовить, чтобы избежать отказа?

Как получить компенсацию или жилищный сертификат?

Загрузить онлайн-пособие можно по ссылке: Скачать руководство

«Мы создали это пособие вместе с адвокатом Дмитрием Гладким, чтобы объяснить механизм получения компенсации и сделать его понятным и доступным. Процедура может быть сложной, ведь существуют разные программы, требования к документам и нюансы подачи заявлений. Поэтому мы детально разъяснили все ключевые моменты и подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет разобраться во многих вопросах и повысить шансы на получение компенсации», — рассказывает редакторка платформы «Свій дім» Юлия Ступка.