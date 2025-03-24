Депутата Закарпатского облсовета задержали за переправку через границу киевского застройщика Комарницкого

НАБУ и СБУ задержали депутата Закарпатского областного совета по фамилии Покорба за незаконную переправку через границу киевского застройщика Комарницкого. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.
Спецоперация состоялась в Закарпатской области. По данным источников, одиозный столичный застройщик Денис Комарницкий, находящийся в розыске, был нелегально переправлен через украинско-румынскую границу.
Ранее журналист Михаил Ткач обнаружил Комарницкого в Вене, хотя по официальным данным он не пересекал границу Украины.
Задержанного депутата доставили в Киев, где решается вопрос о вручении ему подозрения.
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