«Гул от взрывов здесь слышат почти ежеминутно»: в ВСУ показали, как сейчас выглядит прифронтовой Покровск

Прифронтовой Покровск. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

Город Покровск Донецкой области – одно из «самых горячих» направлений фронта. Об этом сообщили в пресс-службе 93-й механизированной бригады ВСУ.



Оборону города держат и бойцы 93-й ОМБр.



Десятки управляемых авиабомб постоянно бьют по городу, разрушая многоэтажки и частные дома и убивая мирных жителей. FPV-дроны пытаются поразить автомобили на переездах и въезде в город. Постоянные обстрелы артиллерией не утихают.



«Гул от взрывов здесь слышат почти ежеминутно. Однако дронщики, минометчики, артиллеристы, танкисты, а главное пехота работают максимально, чтобы стабилизировать ситуацию на подступах к городу и не пустить врага в сам Покровск», – отметили в бригаде.

Напомним, что российские войска после паузы возобновили атаки под Покровском.