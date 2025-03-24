Трамп рассказал, на какой стадии переговоры Вашингтона и Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что «ожидает скорого подписания американо-украинского соглашения о распределении доходов от добычи критически важных полезных ископаемых в Украине», сообщает агентство Reuters.



Кроме того, Трамп сообщил журналистам на встрече со своим Кабинетом министров, что Соединенные Штаты «обсуждают с Украиной возможность приобретения американскими компаниями украинских электростанций».



По информации Reuters, в воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) делегация США провела переговоры с украинскими чиновниками, а в понедельник — с российскими представителями. Основной темой обсуждений стало «прекращение огня в Черном море», однако Трамп отметил, что появляются и другие вопросы.



«Мы сейчас говорим о территории. Мы говорим о линии разграничения, говорим об энергетике, собственности на электростанции. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам... потому что у нас есть опыт», — подчеркнул он, вероятно, имея ввиду захваченную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.



В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский считает, что РФ удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации, что якобы украинцы не хотят заканчивать войну, и что нужно что-то сделать, чтобы заставить их.



«Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят заканчивать войну, и надо что-то сделать, чтобы заставить их», — сказал Зеленский в интервью для The Time.



По словам Зеленского, предположение президента США Дональда Трампа о возвращении России в G7 отменило бы изоляцию Владимира Путина за его вторжение в Украину.



«Это большой компромисс, представьте себе освобождение Гитлера из политической изоляции», — добавил глава Украинского государства.



В то же время Зеленский подчеркнул, что Трамп может заставить россиян идти на уступки, поскольку похоже, что он единственный, кого боится Путин. Президент Украины добавил, что «россияне действительно испугались», когда США угрожали наложить санкции на Кремль за его непрерывные бомбардировки Украины.



Как сообщалось, Владимир Зеленский опроверг обсуждение с президентом США вопроса собственности на украинские атомные станции.



Как сообщалось, представители Украины и США проведут еще один раунд переговоров после встречи американской и российской делегаций в Эр-Рияде.