Более шести часов продолжаются переговоры делегаций США и РФ в Саудовской Аравии

Переговоры России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются уже более шести часов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ходе переговоров делегации России и США сделали уже два коротких перерыва, после чего продолжили работу.
Россию на встрече представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
В делегацию США входят директор Госдепартамента по планированию Майкл Антон, а также представители спецпосланника Кита Келлога и советника по нацбезопасности Майка Уолца.
Накануне США встречались с делегацией Украины. После российско-американской встречи, по данным СМИ, Украина проведет в Эр-Рияде еще одни переговоры с США.
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