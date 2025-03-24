Более шести часов продолжаются переговоры делегаций США и РФ в Саудовской Аравии

Делегации России и США уже более шести часов ведут переговоры в Саудовской Аравии. Фото: Travel Guide Saudi Arabia

Переговоры России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются уже более шести часов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе переговоров делегации России и США сделали уже два коротких перерыва, после чего продолжили работу.

Россию на встрече представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В делегацию США входят директор Госдепартамента по планированию Майкл Антон, а также представители спецпосланника Кита Келлога и советника по нацбезопасности Майка Уолца.

Накануне США встречались с делегацией Украины. После российско-американской встречи, по данным СМИ, Украина проведет в Эр-Рияде еще одни переговоры с США.