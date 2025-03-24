Российские войска после паузы возобновили атаки под Покровском: в ВСУ объяснили, с чем это связано

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

Армия РФ в январе-феврале понесла большие потери во время наступления под городом Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, на этом направлении россияне сильно выдохлись в течение двух месяцев.



«В первые 10 дней марта они взяли определенную паузу. В течение этой паузы очень резко упало количество боевых столкновений на этом направлении, но затем оно снова пошло вверх. Это значит, что россияне просто восстановились и сейчас восстанавливают попытки так или иначе улучшить свое тактическое положение вблизи Покровска. При этом интенсивность не достигла тех уровней, как было в феврале, просто потому, что россиян физически меньше. И их меньше, и техники у них меньше. Однако они не могут оставить это направление, поскольку оно все еще входит в их стратегические планы по контролю над этой частью Донетчины», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ поразили систему ПВО «Тор» и артиллерию российской армии на Лиманском направлении.