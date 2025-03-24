За три года в российском плену боец Нацгвардии Украины потерял 40 килограммов

Сорок килограммов потерял в российском плену боец Нацгвардии Украины. Фото: ASTRA

Боец Нацгвардии Украины потерял 40 килограммов за три года в российском плену. Об этом сообщает издание ASTRA.

Издание пишет, что Иван Петровский опубликовал в своем инстаграме фото до и после плена.

«Я дома. Разница — 1037 дней плена и минус 40 килограммов», — подписал он снимок.

Мать военнослужащего Раиса Петровская рассказала, что он вернулся из плена 19 марта в рамках обмена.

По данным украинских СМИ, Иван Петровский родился в Броварах, позже его семья переехала в Житомирскую область. В 2015 году он ушел в Нацгвардию на срочную службу, после которой подписал контракт. Служил в Мариуполе в 12-й бригаде оперативного назначения. С началом войны оборонял город.

В мае 2022 года он попал в плен и провел там почти три года. Его держали в Еленовке, затем перевели в Волгоградскую область. У Петровского были проблемы со здоровьем. Дома его ждали родители, жена и двое детей, отмечает ASTRA.