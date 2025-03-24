Ракетный удар по центру Сум: количество раненых возросло до 88 человек, среди них 17 детей

Ракетный удар по центру Сум. Фото: Сумская областная прокуратура

24 марта около 14:00 армия РФ нанесла ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу Сум. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.



По состоянию на 16:00 известно о 65 раненых, среди которых 14 детей.



Повреждены многоквартирные жилые дома и учебное заведение.



Обновлено 17:05. В пресс-службе Сумского городского совета сообщили, что количество пострадавших возросло до 74 человек.



Обновлено 18:55. В пресс-службе мэрии Сум рассказали, что количество раненых возросло до 88 человек, среди них 17 детей.

Напомним, что ранее были известно о 28 раненых, среди которых четыре ребенка.