Ракетный удар по центру Сум: количество раненых возросло до 88 человек, среди них 17 детей

24 марта около 14:00 армия РФ нанесла ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу Сум. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.
По состоянию на 16:00 известно о 65 раненых, среди которых 14 детей.
Повреждены многоквартирные жилые дома и учебное заведение.
Обновлено 17:05. В пресс-службе Сумского городского совета сообщили, что количество пострадавших возросло до 74 человек.
Обновлено 18:55. В пресс-службе мэрии Сум рассказали, что количество раненых возросло до 88 человек, среди них 17 детей.
Напомним, что ранее были известно о 28 раненых, среди которых четыре ребенка.