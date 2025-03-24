Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Кого на самом деле объединяет Министерство национального единства

Новости Донбасса
24 марта 2025, 17:28

Кого на самом деле объединяет Министерство национального единства

Кого на самом деле объединяет Министерство национального единства

Министерство национального единства было создано 3 декабря 2024 года на базе ликвидированного Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. За два месяца своего существования МинНацЕд до сих пор находится в стадии подготовки к запуску. Но критикуют его не за это. Проблема в том, что его хоть и создали на месте уже существующего учреждения, передачи полномочий от старого министерства новому не состоялось. Сейчас и чиновники, и депутаты задают вопрос: а зачем мы вообще создали новое министерство, зачем тратим на него государственные деньги, и сможет ли Министерство национального единства действительно объединять. Мы попытались разобраться в этом вопросе.

Трижды крещеное министерство

Около 20 миллионов украинцев сейчас находятся за пределами своей страны. Такие данные озвучивает новый глава Министерства национального единства Алексей Чернышов, представляя деятельность своего подразделения за рубежом. 20 миллионов — это не только украинцы, покинувшие страну из-за войны. Сюда входят и эмигранты прошлых лет, и гастарбайтеры, и дети украинцев, родившиеся уже за границей.

Идея власти состоит в том, что необходимо вернуть часть этих людей обратно, в Украину, чтобы привлечь их к восстановлению украинской экономики и вообще к возрождению страны.

Министерство трижды меняло свое название. Сначала было министерство единства, затем министерство объединения украинцев, затем министерство национального единства. Власти все никак не могли определиться, какую основную задачу возложить на новое властное образование, поэтому и перебирало «по вкусу» варианты названия. Наконец-то определились, но от этого больше ясности не стало.

«Оказывается, уже месяц в нашей стране существует Министерство национального единства Украины, — отмечает народный депутат Ярослав Железняк. — И оно не просто создано, а создано для выполнения пункта Плана устойчивости [президента Зеленского – прим.ред.], пафосно представленного в Раде полтора месяца назад… И если честно, то за месяц я так и не понял нафига его было создавать и какую функцию оно выполняет, зачем мы тратим на это средства и главное, как это помогло единству?», — задает вопрос народный депутат.

Новоназначенный министр Алексей Чернышов на такой выпад со стороны нардепа отреагировал оперативно и предложил Ярославу Железняку встретиться, чтобы ответить на все его вопросы.

Алексей Чернышов пришел в государственный сектор из бизнеса. Он почти 20 лет работал в Украине и за рубежом в сфере финансов, инвестиций, инвестбанкинга, недвижимости и ИТ. Координировал реформу децентрализации, признанную Евросоюзом одной из самых успешных реформ в Украине, а также реформу государственного регулирования в строительстве. Возобновил реформу корпоративного управления в Нафтогазе. Был главой правления и генеральным директором НАК «Нафтогаз Украина», а затем — министром развития громад и территорий Украины.

Глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышов 

Чернышова называют системным человеком. Но удастся ли ему систематизировать работу, цели которой до конца непонятны даже тем, кто ставил министру задачи — вопрос открытый.

Ведь сначала в Раде обсуждали необходимость трансформации Министерства реинтеграции в Министерство единства. Затем стали говорить о необходимости создания министерства, которое будет заниматься возвращением украинцев из-за границы. Теперь выясняется, что озвученная президентом Зеленским идея возвращать украинцев в Украину — вообще не основная задача Миннацединства. Выступая перед украинцами в Польше (информация о поездке содержится на сайте министерства), Алексей Чернышов подчеркнул, что его министерство — это не министерство возвращения. Его цель как министра сделать так, чтобы те, кто хотят возвращаться — возвращались, а те, кто хочет остаться за границей — пусть остаются, но не теряют связь с Украиной и помогают ей тем, чем могут, в том числе и продвижением родной страны.

Судя по презентации, министерство планирует создавать агентства в разных странах, предоставлять консульские услуги, консультировать по разным правовым вопросам. А еще при агентствах откроют кафе, создадут культурные и образовательные пространства. Будут помогать найти работу в Украине и даже обещают бронирование от мобилизации для мужчин.

А как же проблемы внутренних переселенцев?

Когда в Верховной Раде обсуждали переформатирование Министерства реинтеграции в Министерство национального единства, депутатам обещали полную передачу полномочий от одного Министерства другому. Но получилось так, что значительный пласт работы, особенно по интеграции вынужденных переселенцев, потерялся.

Как объяснили нам в пресс-службе Министерства национального единства, их основная работа — это украинцы за границей. Вопрос возможной работы с украинцами на оккупированных территориях пока открыт. Структура министерства еще формируется, до конца программа деятельности и другие учредительные документы будут сформированы в феврале. Тогда и можно будет задавать вопросы.

А вот по работе с ВПЛ, здесь уже сейчас известно, что МинНацЕд этим заниматься не будет. Переселенцев передают в подчинение Министерству развития громад и территорий, ну а отчитываться за реализацию или нереализацию действующих программ по помощи переселенцам теперь некому.

Проблемы переселенцев исчезли с радаров украинского правительства. Очень надеемся, что временно.

«Трансформации в правительстве повлияли на формирование политики по ВПЛ, ведь Минреинтеграции превратили в Минединство, а все функции по переселенцам передали в Минразвития. В результате у одних уже нельзя спрашивать о выполнении Стратегии по ВПЛ, а у других еще нельзя», — говорит Павел Фролов, глава Специальной комиссии по защите внутренних переселенцев.

Его комиссия признала работу исполнительных органов по переселенцам недостаточной, рекомендовала Кабмину обновить операционный план с учетом новых вызовов и начать подготовку новой Стратегии с привлечением всех заинтересованных сторон.

Пока не понимают происходящих в правительстве трансформаций и в местных громадах. Например, в Мариупольском городском совете, системно работающем с проблемами переселенцев, говорят, что до сих пор не получали никаких разъяснений, как именно будет работать Министерство национального единства, кто будет заниматься проблемами украинцев в оккупации, а кто — внутренними переселенцами.

«Мы продолжаем работать благодаря тому, что за три года имеем собственный опыт решения многих проблемных вопросов. Поэтому не останавливаемся и ждем разъяснения», — прокомментировали в горсовете.

За что еще критикуют «новорожденного»

Алена Лунева, директор по адвокации центра прав человека ZMINA, в комментарии «Радио Свобода» пояснила, что и она, и большинство ее коллег выступали против прекращения работы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, но они были не против его трансформации в Министерство национального единства.

Директор по адвокации центра прав человека ZMINA Алена Лунева

«Мы много говорили о необходимости трансформации. Но если уж говорить об изменениях в подходах, то, по нашему мнению, нужно говорить о связях с людьми, а для этого нужно работать со всеми гражданами, которые в силу определенных обстоятельств теряют связь с Украиной или такая связь становится слабой — это и украинцы за границей, и внутренне перемещенные граждане, и украинцы в оккупации. То есть, Министерство единства должно быть об единении всех украинцев. К сожалению, нас услышали только частично, создав министерство для украинцев за границей. У нас очень много вопросов по этому поводу».

Правозащитница считает такой подход к созданию министерства глубоко ошибочным.

Кроме того, Алена Лунева отмечает, что часть функций, которые собирается взять на себя МинНацЕд, сейчас выполняет Министерство иностранных дел. Каким образом будут распределяться полномочия в дальнейшем, тоже непонятно.

Так что пока вопросов к министерству гораздо больше, чем ответов, которые мы получаем. Нас просят подождать до окончательной разработки положения, структуры, стратегических задач министерства. Но уже сейчас очевидно, что по каким-то причинам проблемы ВПЛ для власти отходят на второй план.

Вряд ли такое отношение к переселенцам внутри страны может побуждать тех, кто остается за границей, возвращаться домой.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Организации
Министерство временно оккупированных территорий и ВЛП Министерство национального единства
Прочее
Переселенцы ВПЛ ВПО
@novosti.dn.ua

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:20
Российские БПЛА взрываются при взлёте в Херсонской области
09:39
В оккупированном Крыму рейсовый автобус столкнулся с фурой: пятеро погибших
16:45
ВС РФ активизировались у населенных пунктов Тополи и Каменка, создав плацдарм
22:01
Главное за день: Как война уничтожила водоснабжение Донетчины. В Ростове судят «азовцев»
15:21
В оккупированном Луганске убили пособника «Ахмата»
13:30
В «ЛНР» рассказали о наборе бывших преступников в ряды российской армии
10:06
В оккупированной Горловке дрон атаковал машину «МЧС ДНР», есть раненые
23:00
Главное за день: Куда вывозят уголь с оккупированных территорий. Атака на Запорожье и Одессу
21:38
«ЛНР» наказала более 8 тысяч жителей оккупированной Луганщины за нарушение комендантского часа
16:57
«ЛНР» назвала число аварийных домов на оккупрованной Луганщине
09:09
Дрон ГУР снял момент ухода от удара «Панциря»
23:00
Главное за день: РФ судит военных, взятым в плен в Курской области. Атака на Кропивницкий
18:30
Государственная измена: прокуратура передала в суд дело экс-судьи из Донецка
17:02
В ОВА рассказали о проблемах со скорой помощью в оккупированном Северскодонецке
15:45
Паспорт РФ или депортация: украинцев обязали покинуть территорию России до 10 сентября или «узаконить» свое пребывание
15:22
В захваченной Горловке погибла женщина в результате обстрела
12:50
Оккупанты приговорили жителя Бердянска к 14 годам тюрьмы
12:14
В оккупированной Горловке из-за обстрела пострадали два человека
11:35
В Севастополе под машиной экс-командира «Беркута» нашли подозрительный сверток
11:12
Партизаны обнаружили склад боеприпасов армии РФ на разрушенном заводе в оккупированном Луганске. Где он находится
все новости
18:56
Российские войска после паузы возобновили атаки под Покровском: в ВСУ объяснили, с чем это связано
18:20
ВСУ поразили систему ПВО «Тор» и артиллерию российской армии на Лиманском направлении
17:36
Как получать пенсию переселенцам, людям за границей и на временно оккупированных территориях: новые правила
17:30
Депутата Закарпатского облсовета задержали за переправку через границу киевского застройщика Комарницкого
17:17
В Донецкую область из Николаева не доехала крупная партия наркотиков — курьер задержан
17:05
Более шести часов продолжаются переговоры делегаций США и РФ в Саудовской Аравии
16:49
Ракетный удар по центру Сум: количество раненых возросло до 88 человек, среди них 17 детей
16:42
За три года в российском плену боец Нацгвардии Украины потерял 40 килограммов
16:27
«При исполнении долга»: подтверждена гибель 18-летнего российского солдата на войне против Украины
16:13
Президент Украины не винит Трампа за приостановку обмена разведданными
16:10
План Стармера по отправке миротворцев в Украину раскритиковали в британской армии — СМИ
15:53
На Покровском направлении уничтожена российская РСЗО «Град»
15:42
Россия нанесла ракетный удар по центру Сум: уже известно о почти 30 раненых, среди них четыре ребенка
15:18
САП требует конфискации имущества экс-главы налоговой Сумщины
14:42
Российский корабль взял на прицел французский самолет в Балтийском море
14:03
Киевлянин получил 7,5 лет за убийство бездомной собаки
13:17
Делегации Украины и США проведут еще один раунд переговоров — СМИ
13:04
Минометный расчет КОРД уничтожил группу оккупантов в Торецке
12:44
Путин не отменял команды не бить по энергообъектам Украины — Песков
12:17
Украинские подростки в оккупации тайно читают родную литературу
все новости
ВИДЕО
Российский ЗРК «Тор» на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ поразили систему ПВО «Тор» и артиллерию российской армии на Лиманском направлении
24 марта, 18:20
Ракетный удар по центру Сум. Фото: Сумская областная прокуратура Ракетный удар по центру Сум: количество раненых возросло до 88 человек, среди них 17 детей
24 марта, 16:49
Удар дрона по российской РСЗО «Град». Фото: кадр из видео На Покровском направлении уничтожена российская РСЗО «Град»
24 марта, 15:53
Последствия ракетного удара по центру Сум. Фото: кадр из видео Россия нанесла ракетный удар по центру Сум: уже известно о почти 30 раненых, среди них четыре ребенка
24 марта, 15:42
Живодер получил 7,5 лет за убийство собаки. Фото: кадр из видео Киевлянин получил 7,5 лет за убийство бездомной собаки
24 марта, 14:03
Момент «прилета» по оккупантам в Торецке. Фото: кадр из видео Минометный расчет КОРД уничтожил группу оккупантов в Торецке
24 марта, 13:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор