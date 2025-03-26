ВСУ не дали российским военным зайти и закрепиться в промышленной зоне на окраинах Торецка: кадры

Российская штурмовая группа в Торецке. Фото: кадр из видео

28-я, 93-я и 53-я механизированные бригады ВСУ не дали российским войскам зайти и закрепиться в промышленной зоне на окраинах города Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 28-й ОМБр.



Группу оккупантов еще на подходе обнаружили разведчики подразделения «Гюрза» 28-й бригады. После этого россияне разделились, а первая их «тройка» пошла на штурм.



Ближе к зданию штурмовиков начали встречать шквальным огнем под корректировку «Гюрзы» пехотинцы 93-й и 53-й бригад. Также россиянам не давали перегруппироваться сбросами с БПЛА.



«В результате насыщенного боя единственный живой оккупант начал убегать. Но далеко убежать не удалось – его догнала пулеметная очередь», – отметили в бригаде.

Напомним, что на Новопавловском направлении за последние дни ситуация улучшилась для украинских войск.