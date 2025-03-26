ВСУ: Россияне понимают, что под Покровском большая проблема, поэтому ищут другие направления для прорыва

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

На Лиманском направлении количество российских штурмов растет. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, это заметно, но и украинские силы на этом направлении сейчас действуют высокоэффективно.



«Очевидно, что россияне ищут «где тонко – там и рвется». Они уже понимают, что под Покровском большая проблема, поэтому ищут другие направления, где можно совершить прорыв, где можно хоть каким-то давлением вытеснить украинцев и показать успех на переговорах и в своих медиа. Однако сейчас это у них не получается», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что на Новопавловском направлении за последние дни ситуация улучшилась для украинских войск.