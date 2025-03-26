В Генштабе опровергли заявление Минобороны РФ о якобы нарушении Украиной «энергетического перемирия». Что известно

Заявление Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Так, 25-26 марта Силы обороны Украины не наносили удары БПЛА по энергетическим объектам России в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории оккупированного Крыма.



«Следует отметить, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир», – добавили в Генштабе.



В Минобороны РФ ранее заявили, что якобы «ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут российская ПВО сбила два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа».



«Также 26 марта в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе. Кроме того, днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр – Курскэнерго» произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4000 потребителей Хомутовского района», – сказали в российском военном ведомстве.



В МО РФ обвинили Украину в якобы «попытках срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию войны, несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики».

Напомним, что ночью 26 марта Украину атаковали более сотни российских беспилотников.



Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту атаку и заявил, что Россия не собирается идти на настоящий мир.