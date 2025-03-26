Россия сбросила авиабомбы на Константиновскую громаду: много повреждений

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

В среду, 26 марта, российские оккупанты атаковали Константиновскую громаду Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне применили управляемые авиационные бомбы ФАБ-250.



«Один из ударов пришелся на Новодмитровский старостинский округ, повреждены фасады 30 частных домов. Еще один авиаудар попал по Иванопольскому старостинскому округу, где повреждены фасады трех частных домов», — отметил он.





Горбунов уточнил, что жертв и пострадавших нет.



Ранее мы писали, что российские военные 26 марта утром дважды ударили по Краматорску.