Зона обязательной эвакуации с детьми на Донетчине будет расширена до 15 км от линии фронта — Филашкин

Эвауация на Донетчине продолжается. Фото: скриншот с видео

Местные власти Донецкой области планируют расширить территорию, где действует принудительная эвакуация несовершеннолетних, до 15 километров от линии фронта. Пока неизвестно, какие именно населенные пункты входят. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона.



По его словам, в этой 15-километровой зоне остаются около 100-120 детей. сказал Вадим Филашкин.



«Завтра (27 марта) на совещании обороны рассмотрим. У нас продолжается принудительная эвакуация в 10-километровой зоне, в тех городах, которые приближены к линии фронта, с завтрашнего дня расширяем до 15 км», — отметил он.



Ранее мы писали, что в прифронтовом Покровске Донецкой области продолжается эвакуация местного населения. Полицейский экипаж «Белые ангелы» вывезли из разрушенного района 5 человек — 4 женщин и одного мужчину.