Решение для бездомных животных в Донецкой области и Кривом Роге: волонтерские инициативы, дающие шанс на жизнь во время войны

Проблема бездомных животных в Кривом Роге и Донецкой области усугубилась из-за войны. В Кривом Роге волонтеры уже несколько лет спасают животных, помогая им пережить тяжелые времена, однако финансовая и материальная поддержка является недостаточной. А в зонах боевых действий Донецкой области, где животные остаются без хозяев из-за эвакуации или смерти владельцев, роль волонтеров становится еще более важной. Команды и отдельные зооактивисты рискуют жизнью, чтобы спасти кошек и собак и дать им шанс на новую судьбу. Однако сами волонтеры говорят: для решения этой проблемы необходима не только волонтерская помощь, но и системная поддержка со стороны государства, чтобы создать надлежащие условия для стерилизации и усыновления бездомных животных.
Собаки и кошки, которые когда-то спали в тепле у ног своих хозяев, теперь бродят среди руин и изрешеченных снарядами улиц. В зонах боевых действий тысячи животных оказываются на улице — часто не потому, что их предали, а потому что у людей не осталось выбора. Переселенцам довольно сложно найти жильё, если у них есть питомцы. А кому-то просто не удалось спасти любимца в спешке эвакуации. Бывают и более страшные случаи — когда у животного уже нет хозяина, потому что он погиб во время обстрела.
Животные не могут пожаловаться. Не могут объяснить, чья это будка, чей двор, где их человек. Они просто ждут. И выживают. Кто и как решает проблему брошенных бездомных животных? И что может сделать каждый из нас, чтобы их истории не остались незамеченными?
На практике решение проблемы брошенных и бездомных животных в прифронтовых регионах лежит на плечах волонтеров. Фонд «12 Вартових» начинался как инициатива по сохранению культурного наследия. Но с началом полномасштабного вторжения его координаторка Лала Тарапакина и её команда стали теми, кто каждый день рискует жизнями, вывозит раненых, испуганных, брошенных животных из прифронтовых территорий и не сдает их в переполненные приюты — а ищет каждому семью.
Часть команды фонда "12 вартових" Фото: Лала Тапакина, facebook
«Это уже не просто эвакуация — это двойной риск», — говорит Лала о вывозе животных с территорий, где ежедневно гудят дроны на оптоволокне, от которых не защищает ни одна система РЭБ. Это передовая, где каждый выезд может стать последним. Но они продолжают.
Если раньше в тех же Краматорске или Константиновке люди просили эвакуировать своих питомцев в безопасное место, чтобы потом забрать их обратно, — то теперь всё чаще звучит: «Заберите куда-нибудь. Я не могу взять с собой». Люди уезжают навсегда. А животные остаются — без хозяев, без дома, без шанса на жизнь.
Некоторые вообще оказываются за бортом без всяких заявок. Они выходят на улицу, бросаются под машины, пытаются привлечь внимание. Их невозможно не заметить и невозможно оставить. Это измученные, брошенные, привязанные к цепям, раненые, истощённые животные. Волонтёры берут их под свою опеку — лечат, стерилизуют, кормят, обрабатывают. И всё это требует колоссальных средств.
Популяризация практики донатов — оказалось в Украине еще одним решением проблемы.
«Если за неделю мы получаем 20 тысяч гривен донатов — это считается хорошим результатом. Но все наши расходы — это примерно 150 тысяч гривен в неделю», — говорит Лала. Эти суммы включают топливо, медикаменты, ветеринарную помощь, передержки, логистику и прочее.
Но частные пожертвования покрывают лишь 20–30% от общей потребности. Остальное — это точечная поддержка от международных партнёров и постоянное кризисное «латание дыр». Государства рядом нет. Официальной помощи — никакой. Всё держится на плечах волонтёров.
Сегодня фонд не передаёт своих подопечных в приюты. «Мы не везём животных туда, где они могут остаться надолго. Наша цель — найти каждому семью», — подчёркивает Лала.
В прошлом году команда «12 Вартових» эвакуировала 10 230 животных. Из них 750 удалось пристроить в хорошие семьи — в Украине и за рубежом. Для тех, кого не удаётся пристроить сразу, предусмотрены временные передержки — домашние, частные, оплачиваемые. Например, пожилые собаки, которые не приживутся в новых условиях, получают возможность спокойно дожить свою жизнь в уюте и заботе. За каждую такую собаку фонд ежемесячно платит по 6 тысяч гривен.
«Иногда животные так тяжело переживают разлуку, что замыкаются в себе, отказываются от еды, теряют интерес к жизни. Им нужна адаптация, бережное отношение, время, чтобы снова поверить человеку», — рассказывает Лала.
Фото: Лала Тапакина, координаторка фонда "12 вартових", facebook
Они обращаются к людям с главным призывом: не бросайте своих животных. Если вы жили с ними бок о бок, если они доверяли вам — постарайтесь забрать их с собой. Оставить — значит обречь на страдания и часто на гибель.
Каждая спасённая жизнь требует ресурсов. Большой развозочный автобус фонда окончательно вышел из строя — двигатель не выдержал износа. Починить не получается: как только собирается сумма, она уходит на срочные нужды — операции, вакцины, медикаменты. Сейчас осталась только одна машина — эвакуационная «Навара». Поэтому крупных животных, как раньше, фонд теперь вывозит только с помощью арендованного транспорта.
При этом фонд не отказывается от эвакуации сельскохозяйственных животных. Были случаи, когда волонтёры вывозили целые фермы — коров, коз, кур.
Сейчас команда ищет новое временное убежище, где могла бы продолжать работать в Донецкой области. Предыдущее место базирования в Краматорске было уничтожено во время обстрела, и возвращаться туда теперь небезопасно: «Мы фактически стали жителями Краматорска, — говорит Лала. — Но нам снова нужно начинать с нуля. Нам нужно место, где мы сможем жить, работать, лечить, эвакуировать. И это вопрос не удобства — а возможности спасать дальше».
Особое внимание команда уделяет медицинской помощи. Без неё эвакуация невозможна. «Ты можешь вывезти окровавленного пса из “красной зоны”, но если он не получит помощь — он погибнет», — объясняет Лала.
Клиники в Донецкой области иногда не работают или закрываются по вечерам, поэтому вместе с волонтёрами всегда едут ветеринары. У фонда есть собственная команда — врачи из Львова, Николаева, Харькова, ассистенты, стерилизационная группа. Также фонд сотрудничает с краматорскими клиниками, в том числе с Центром здоровья животных, и с киевскими партнёрами, с которыми заключены официальные договоры. «Мы — ветеринарно-спасательная команда. Наша работа — это не героизм. Героизм начинается после эвакуации. Спасти — это не просто вывезти. Это вернуть жизнь», — подитоживает Лала.
Решение проблемы бездомных животных сейчас — это зачастую самоотверженные люди, которые приняли решение спасать.
Алёна Овчаренко родом из Константиновки Донецкой области. Её приют для животных когда-то был одним из самых больших в регионе: на трёх локациях жили более 60 собак и около 100 котов. Но из-за приближения фронта и постоянных обстрелов женщине пришлось искать новое место — и для себя, и для своих четверолапых подопечных.Выбраться из прифронтовой зоны помогли волонтёры: «12 Вартових», «Спасение животных Харьков», «Украинский патриот».
Алена Овчаренко в родной Константиновке до эвакуации. Фото: Новости Донбасса
После долгих поисков Алёна вместе с животными перебралась в Балаклею Харьковской области. Сейчас у животных просторная территория, начато строительство вольеров, а для котов выделено большое помещение. Алёна мечтает оборудовать там медкабинет — такой, какой планировала в Константиновке, но не успела.
Так обустраивают приют после эвакуации из Константиновки, Донецкой области на Харьковщину - в Балаклею. Коллаж: Новости Донбасса
«Животные чувствуют себя спокойно. Свежий воздух, тишина — им здесь хорошо», — говорит она.
Приют Алёны существует уже много лет. Сюда попадают и те, кого приносят сами люди, и те, кого просто подбрасывают. Даже после переезда в Балаклею животных продолжают везти из прифронтовых районов. Алёна лечит их, стерилизует, берёт на передержку — часто за собственные деньги. Иногда помогают волонтёры и международные организации — причём регулярно, в отличие от государства, которое, по словам Алёны, пока не участвует в решении проблемы.
«Мы приехали на голую землю. Ни вольеров, ни будок, ни даже дров. Варим еду на костре — дров уходит много. Немного помогли “12 Вартових” и UA Animals — привезли будки. Но этого недостаточно. Нам нужно всё: стройматериалы, корм, медикаменты», — рассказывает она.
Алена со своими подопечными в Балаклее. Коллаж: Новости Донбасса
Местные власти тоже не откликнулись. Даже стерилизацией приходится заниматься самостоятельно.
«Если в Константиновке хотя бы приезжали волонтёры и стерилизовали бесплатно, то здесь — всё за свой счёт. Пенсию получили — поехали стерилизовать. Сами. А государство — молчит», — говорит Алёна. Она подчёркивает: помощь животным не должна быть задачей только волонтёров.
«В Константиновке дважды пытались построить приют, но всё заканчивалось тем, что животных выбрасывали на улицу. Очень хочется, чтобы хоть что-то было не за свой счёт. И сколько лет мы это делаем — сами? А ведь это не только наша ответственность. Если бы государство подключилось хотя бы минимально — с вакцинацией, стерилизацией, стройматериалами — стало бы хоть немного легче», — говорит она.
Несмотря на все трудности, Алёна продолжает искать для своих подопечных новый дом. Котят чаще удаётся пристроить. А вот взрослые собаки, особенно те, кто болен, ранен, контужен, практически обречены остаться в приюте навсегда.
«Они уже никуда не поедут. Но мы за них в ответе», — говорит она.
Некоторых животных возвращают — тех, кого ранее уже пристраивали. «Люди клялись, что не уедут. А потом звонят: мы эвакуируемся, заберите обратно. А иногда просто подбрасывают под забор — и не думают, что во дворе бегают собаки, которые могут загрызть».
Есть и те, чьи хозяева погибли в результате обстрелов. Для них Алёна тоже ищет дом — или просто даёт шанс на выживание. «Мне их просто жалко. Они никому не нужны — ни людям, ни государству. А они ведь такие же живые. Хотелось бы, чтобы мы не всегда оставались с этой болью один на один», — говорит Алёна.
Елена Михайличенко занимается помощью животным более 20 лет. Родом из Краматорска, она всю жизнь была окружена «носиками», и, по её словам, именно животные дают ей силы жить — особенно во время войны.
«Если бы не они, я бы всё время думала только о войне. А так — есть за кого держаться», — говорит она.
Елена Михайличенко занимается помощью животным более 20 лет. Фото: Новости Донбасса
С началом полномасштабного вторжения Елена не покинула зону боевых действий — осталась в Краматорске со своим приютом. Сейчас у неё на попечении столько животных, что она уже сбилась со счёта: «Сегодня эвакуируют троих — а завтра уже семеро новых на подходе. Люди звонят, просят помочь, подбрасывают под забор. А мы — такие же люди, как и все. Просто у нас это призвание, зов сердца».
Животных в приют привозят не только из Краматорска, но и из соседней Константиновки. При этом сама организация Елены не занимается эвакуацией — этим занимаются «12 Вартових», «Спасение животных Харьков» и UA Animals. Именно эти три организации, по словам Елены, «не бросают» их и систематически помогают с вывозом, стерилизацией и кормами.
Большую помощь оказывают и частные клиники. Одна из них — на Академической 84, в Краматорске — делает сложные операции и даёт отсрочки по оплате. А в государственной клинике «Весна» стабильно лечат животных, которых удаётся временно пристроить.
Фото: Новости Донбасса
Фото: Новости Донбасса
«Нас понимают, нам делают отсрочку в оплате. Ведь мы лечим не своих домашних — а тех, кого бросили», — говорит Елена.
Кормами и обработками также помогают Сузирья, NowZad (британская компания), фонд UFA. Но, несмотря на постоянную волонтёрскую поддержку, ситуация остаётся крайне тяжёлой. Приют переполнен. Финансирование отсутствует. И самое главное — нет безопасного места.
«Честно — очень хочется как можно скорее эвакуировать животных отсюда. Но некуда. Все приюты переполнены. Все волонтёры задыхаются. А куда ехать с таким количеством животных — даже не знаем», — говорит она.
Ситуация на фронте ухудшается, обстрелы становятся всё чаще. «Ночью ложишься спать — и не знаешь, куда прилетело. А в голове только одно: “А как животные?”».
Пока Елена продолжает лечить, стерилизовать, искать передержку. Иногда ей помогают друзья — кто-то скидывает деньги на лекарства, кто-то из военных помогает заодно и животным.
«Всё на энтузиазме и вере. У нас своя громадская организация “Світ друзів”, но спонсоров постоянных нет. Только друзья и неравнодушные», — говорит Елена.
Помимо заботы о приюте, Елена курирует стерилизованных и вакцинированных уличных животных в разных районах Краматорска. Она знает местных «районных» собак, работает с кураторами, выезжает на локации, отвозит корм, организовывает стерилизацию: «Недавно ездила — одна мама с девятью щенками, вторая — с восьмью. Мы привезли корм и договорились о стерилизации. Но это всё снова — наши силы, наши ресурсы».
Особенно больно Елене видеть домашних, породистых животных среди брошенных: «Уже страшно говорить, что ждёт уличных. А ведь всё чаще и породистых выкидывают. Просто нет места, нет денег, нет вариантов».
Елена убеждена: справиться с проблемой одними силами волонтёров — невозможно.
«Государство должно подключаться. Сейчас приюты — переполнены, а помощи почти нет. Хотелось бы, чтобы в каждом городе были коммунальные приюты с хорошими условиями. Вольеры, питание, медобслуживание. В частных приютах это всё мы стараемся обеспечить сами — но это почти нереально».
Еще один ресурс для решения проблемы — люди, которые готовы взять домой животных из приютов, или просто с улицы.
Волонтёрка из Литвы Лиза Олегов уже приютила двух спасённых псов — Патруля и Мишку. Патруля нашли во время наводнения после подрыва Каховской ГЭС — тогда он был ещё совсем щенком. Мишку Лиза увидела в объявлении в интернете: его выбросили хозяева, когда ему было всего два месяца. Позже оказалось, что он — бельгийская овчарка.
Лиза Олегов со щенком. Фото предоставлено героиней публикации
«Когда смотришь в глаза таким животным, возникает какой-то особый, почти невидимый коннект. Их невозможно не забрать», — говорит Лиза.
Она считает, что проблему бездомных животных нужно решать не через государство: «Если государство не справляется с помощью переселенцам, то животные — вообще вне приоритета». Вместо этого она предлагает объединить зоозащитные организации в единый союз и создать общую базу данных животных.
Фото: Новости Донбасса
«У нас куча разных сайтов, объявлений, постов в соцсетях. А надо сделать один — понятный, удобный, с фото и историями животных. Такой, чтобы можно было выбрать собаку или кошку по сердцу, как это происходит в других странах», — говорит Лиза.
Она отмечает, что за границей процесс адаптации животных гораздо проще: «Мои знакомые берут собак из Румынии или Португалии, потому что там всё чётко: один сайт, всё на английском, собака с паспортом и прививками. А в Украине — куча страниц, всё на украинском, сложно разобраться».
По мнению Лизы, единая платформа помогла бы не только украинцам, но и иностранцам, которые готовы приютить животных из зоны боевых действий: «Люди хотят видеть фото, историю, понять, кого они берут. Потому что выбор собаки — это всегда про чувства. Так было у меня с Мишкой. Сейчас же — только случайные посты или знакомые. А если это породистая собака, то, скорее всего, найдётся желающий взять её. Но большинство — это обычные дворняги, и именно они чаще всего остаются незамеченными».
Фото: Новости Донбасса
В Кривом Роге животные не имеют голоса, но имеют тех, кто за них говорит и действует. Пока одна криворожанка Елена Павлова открыла приют «Рукавичка-КР» и с 2020 года спасает, стерилизует сотни бездомных кошек и собак, другая жительница города Татьяна Подпалко создала «ЗооТусу» — пространство, где сочетаются зоомагазин, кофейня, образовательные мероприятия и помощь бездомным. Елена и Татьяна — пример того, как личная эмпатия и смелость превращаются в локальные решения для сообщества.
Бездомные животные — одна из хронических социальных проблем Кривого Рога и Днепропетровской области в целом. По словам Елены Павловой, основательницы благотворительного фонда и частного приюта «Рукавичка-КР», ситуация с каждым годом только ухудшается, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину. К привычным источникам бездомности добавились эвакуированные животные из прифронтовых территорий, которых военные привозят в поисках спасения. При этом приюты, в частности «Рукавичка-КР», функционируют без какой-либо поддержки от города.
Отметим, что по данным исследования организации «UAnimals» в 2024 году, в приютах и на содержании волонтеров в тыловых областях их количество выросло на 20-30%, а в прифронтовых областях — на 60% у зооволонтеров и на 100% в приютах.
«Но у нас люди еще не совсем понимают необходимость стерилизации и что это первое, с чего нужно начинать, потому что это главная причина роста количества бездомных животных. Вы только подумайте, что одна кошка за всю свою жизнь может родить до 400 котят. А таких кошек много, и мы сами не справляемся.
В Кривом Роге также работает коммунальный «Центр обращения с животными», сотрудники которого отлавливают уличных животных, стерилизуют и после заживления возвращают их в места отлова. Но и они не способны охватить весь город, а тем более села, дачные территории в городе и за его пределами», — говорит Елена Павлова.
Елена Павлова, основательница благотворительного фонда и частного приюта «Рукавичка-КР». Фото: Первый Криворожский
У криворожских волонтеров приюта «Рукавичка-КР» есть соглашение с местной ветеринарной клиникой «ЛяМур», врачи которой предоставляют услуги животным приюта в кредит и со скидкой. Это дает волонтерам время собрать средства на лечение, стерилизацию и реабилитацию животных.
Владелица-волонтер криворожского приюта Елена Павлова рассказывает, что иногда, если в приюте не хватает средств на лечение спасенного животного, то сначала ветклиника предоставляет услуги, а уже потом они объявляют сбор на официальных страницах приюта, чтобы оплатить процедуру и лечение.
«Такое доверие со стороны врачей ветклиники, конечно, сформировалось не сразу, как я открыла приют для животных, но я бесконечно благодарна им. По моему опыту, для содержания приюта, помощи беззащитным животным нужна не только территория, но и люди, которые будут поддерживать и помогать. Уже только на втором месте идет финансирование. Сейчас количество животных у нас в приюте стало настолько большим, что с каждым днем становится все сложнее. Сейчас цены каждый день растут, например, заказали вольер по одной стоимости, а через месяц, когда уже вроде бы собрали средства, другая цена. Вот этот вольер для кошек, который позади меня, стоит 70 тысяч гривен, мне подарил мой муж на день рождения», — рассказывает Елена.
Фото: Первый Криворожский
Для улучшения ситуации с бездомными животными в городе и обеспечения дальнейшей работы приюта Елена вместе с другими волонтерами реализует несколько мероприятий:
Фото: Первый Криворожский
Фото: Первый Криворожский
Фото: Первый Криворожский
История Татьяны Подпалко, основательницы пространства «ЗооТуса» в Кривом Роге, началась не с бизнес-плана, а с девяти бездомных щенков, которых она неожиданно увидела в траве недалеко от своего дома. Страх, растерянность — и одновременно понимание, что просто пройти мимо не получится. Она начала с будки, постов в Facebook, поиска семей. Восемь собак удалось пристроить. А одна, которую зовут Патрон, осталась. Именно она стала вдохновителем ее дела.
Татьяна Подпалко, основательница пространства «ЗооТуса» в Кривом Роге. Фото: Первый Криворожский
Фото: Первый Криворожский
«Я не планировала связывать свою жизнь с бездомными животными, — говорит Татьяна, — но судьба подсказала иначе».
Она открыла «ЗооТусу» в конце 2024 года как пространство для людей, которые любят животных. Не как зоомагазин, не как классическое котокафе, а как место, где можно выпить кофе вместе с четвероногим другом, пообщаться, отдохнуть — и при этом быть частью важной социальной миссии.
«Я хотела создать локацию именно для владельцев собак. Им в городе часто некуда пойти: в кафе не пускают, в магазин — тем более», — рассказывает криворожанка.
Фото: Первый Криворожский
В «ЗооТусе» домашние животные — не гости, а полноценные посетители. Здесь их фотографируют, публикуют в соцсетях, даже планируют создать второй ряд так называемой стенки с четвероногими друзьями «ЗооТусы».
Отдельная звезда пространства — кошка Ася. Она появилась здесь накануне открытия. Без владельца, но как будто точно знала, что это — ее потенциальный дом. Асе неоднократно искали семью, но так и не нашли. В конце концов, ее приняли в зоопространстве и называют «руководительницей».
Фото: Первый Криворожский
Фото: Первый Криворожский
Впрочем, «ЗооТуса» — не приют, подчеркивает Татьяна. Животных с улицы с болезнями принимать здесь не могут, ведь в помещении питаются люди. Но это не значит, что пространство стоит в стороне. Наоборот — здесь всегда помогают с пристройкой, советуют, поддерживают, объединяют вокруг себя неравнодушных.
«Я не люблю просить помощи, мне трудно писать очередной пост «спасите», — признается Татьяна. — Поэтому хотелось заняться социальным предпринимательством: бизнесом, но с четкой социальной целью».
Также Татьяна рассказывает, что 20% прибыли «ЗооТуса» отдает на помощь бездомным животным. Но пока бизнес только развивается, Татьяна и ее команда помогают так: публикуют посты о найденных животных, кормят, собирают средства на лечение, поддерживают местные инициативы.
Также в помещении зоопространства проходят детские и подростковые мастер-классы, игровые вечера, а в дальнейшем планируются встречи с грумерами, кинологами, ветеринарами. В пространстве даже готовы предоставить отдельную комнату для приема ветеринаров, что особенно актуально — вблизи 17-го квартала в Кривом Роге нет ветклиники.
Идея проекта родилась в рамках программы «Відважна» — всеукраинского конкурса для поддержки женщин, стремящихся создать собственное дело. Во время учебы Татьяна впервые сформировала бизнес-план. Денег в конкурсе не получила, но продолжила двигаться. Подала бизнес-план на государственную программу поддержки предпринимательства через центр занятости. После всех процедур она получила 250 тысяч гривен — средства, которые помогли начать реализацию идеи. Часть средств Татьяна привлекла из семейного бюджета: отец, муж и дети поддержали ее. В результате пространство открылось менее чем за два месяца, трудоустроено два человека, налоги уплачиваются — все требования гранта выполнены.
Сегодня Татьяна не просто предпринимательница — она является вдохновением для других женщин. Ей 51, и она подчеркивает: «Не бойтесь менять жизнь после 45. Не нужно смотреть в паспорт. Начните с малого. Если у вас есть идея — действуйте». «ЗооТуса» — доказательство того, что собственное дело можно построить даже без миллионов, если есть цель и поддержка.
Впереди еще многое — в частности, мечта о настоящем отеле для животных. Татьяна убеждена: «Маленькими шагами — и все возможно».
Стаття була підготовлена у співавторстві журналістами «Першого Криворізького» Альоною Музикою «Новин Донбасу» Дмитром Глушко, та редакторками Софією Скибою та Юлією Діденко.