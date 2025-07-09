Решение для бездомных животных в Донецкой области и Кривом Роге: волонтерские инициативы, дающие шанс на жизнь во время войны

Проблема бездомных животных в Кривом Роге и Донецкой области усугубилась из-за войны. В Кривом Роге волонтеры уже несколько лет спасают животных, помогая им пережить тяжелые времена, однако финансовая и материальная поддержка является недостаточной. А в зонах боевых действий Донецкой области, где животные остаются без хозяев из-за эвакуации или смерти владельцев, роль волонтеров становится еще более важной. Команды и отдельные зооактивисты рискуют жизнью, чтобы спасти кошек и собак и дать им шанс на новую судьбу. Однако сами волонтеры говорят: для решения этой проблемы необходима не только волонтерская помощь, но и системная поддержка со стороны государства, чтобы создать надлежащие условия для стерилизации и усыновления бездомных животных.

Эвакуация, передержка, адопция — как спасают животных с прифронтовой Донетчины

Собаки и кошки, которые когда-то спали в тепле у ног своих хозяев, теперь бродят среди руин и изрешеченных снарядами улиц. В зонах боевых действий тысячи животных оказываются на улице — часто не потому, что их предали, а потому что у людей не осталось выбора. Переселенцам довольно сложно найти жильё, если у них есть питомцы. А кому-то просто не удалось спасти любимца в спешке эвакуации. Бывают и более страшные случаи — когда у животного уже нет хозяина, потому что он погиб во время обстрела.



Животные не могут пожаловаться. Не могут объяснить, чья это будка, чей двор, где их человек. Они просто ждут. И выживают. Кто и как решает проблему брошенных бездомных животных? И что может сделать каждый из нас, чтобы их истории не остались незамеченными?

«Героизм — в том, чтобы не уйти»: Как работают «12 вартових» на Донетчине

На практике решение проблемы брошенных и бездомных животных в прифронтовых регионах лежит на плечах волонтеров. Фонд «12 Вартових» начинался как инициатива по сохранению культурного наследия. Но с началом полномасштабного вторжения его координаторка Лала Тарапакина и её команда стали теми, кто каждый день рискует жизнями, вывозит раненых, испуганных, брошенных животных из прифронтовых территорий и не сдает их в переполненные приюты — а ищет каждому семью.

Часть команды фонда "12 вартових" Фото: Лала Тапакина, facebook

«Это уже не просто эвакуация — это двойной риск», — говорит Лала о вывозе животных с территорий, где ежедневно гудят дроны на оптоволокне, от которых не защищает ни одна система РЭБ. Это передовая, где каждый выезд может стать последним. Но они продолжают.



Если раньше в тех же Краматорске или Константиновке люди просили эвакуировать своих питомцев в безопасное место, чтобы потом забрать их обратно, — то теперь всё чаще звучит: «Заберите куда-нибудь. Я не могу взять с собой». Люди уезжают навсегда. А животные остаются — без хозяев, без дома, без шанса на жизнь.



Некоторые вообще оказываются за бортом без всяких заявок. Они выходят на улицу, бросаются под машины, пытаются привлечь внимание. Их невозможно не заметить и невозможно оставить. Это измученные, брошенные, привязанные к цепям, раненые, истощённые животные. Волонтёры берут их под свою опеку — лечат, стерилизуют, кормят, обрабатывают. И всё это требует колоссальных средств.



Популяризация практики донатов — оказалось в Украине еще одним решением проблемы.



«Если за неделю мы получаем 20 тысяч гривен донатов — это считается хорошим результатом. Но все наши расходы — это примерно 150 тысяч гривен в неделю», — говорит Лала. Эти суммы включают топливо, медикаменты, ветеринарную помощь, передержки, логистику и прочее.



Но частные пожертвования покрывают лишь 20–30% от общей потребности. Остальное — это точечная поддержка от международных партнёров и постоянное кризисное «латание дыр». Государства рядом нет. Официальной помощи — никакой. Всё держится на плечах волонтёров.



Сегодня фонд не передаёт своих подопечных в приюты. «Мы не везём животных туда, где они могут остаться надолго. Наша цель — найти каждому семью», — подчёркивает Лала.



В прошлом году команда «12 Вартових» эвакуировала 10 230 животных. Из них 750 удалось пристроить в хорошие семьи — в Украине и за рубежом. Для тех, кого не удаётся пристроить сразу, предусмотрены временные передержки — домашние, частные, оплачиваемые. Например, пожилые собаки, которые не приживутся в новых условиях, получают возможность спокойно дожить свою жизнь в уюте и заботе. За каждую такую собаку фонд ежемесячно платит по 6 тысяч гривен.



«Иногда животные так тяжело переживают разлуку, что замыкаются в себе, отказываются от еды, теряют интерес к жизни. Им нужна адаптация, бережное отношение, время, чтобы снова поверить человеку», — рассказывает Лала.

Фото: Лала Тапакина, координаторка фонда "12 вартових", facebook

Они обращаются к людям с главным призывом: не бросайте своих животных. Если вы жили с ними бок о бок, если они доверяли вам — постарайтесь забрать их с собой. Оставить — значит обречь на страдания и часто на гибель.



Каждая спасённая жизнь требует ресурсов. Большой развозочный автобус фонда окончательно вышел из строя — двигатель не выдержал износа. Починить не получается: как только собирается сумма, она уходит на срочные нужды — операции, вакцины, медикаменты. Сейчас осталась только одна машина — эвакуационная «Навара». Поэтому крупных животных, как раньше, фонд теперь вывозит только с помощью арендованного транспорта.



При этом фонд не отказывается от эвакуации сельскохозяйственных животных. Были случаи, когда волонтёры вывозили целые фермы — коров, коз, кур.



Сейчас команда ищет новое временное убежище, где могла бы продолжать работать в Донецкой области. Предыдущее место базирования в Краматорске было уничтожено во время обстрела, и возвращаться туда теперь небезопасно: «Мы фактически стали жителями Краматорска, — говорит Лала. — Но нам снова нужно начинать с нуля. Нам нужно место, где мы сможем жить, работать, лечить, эвакуировать. И это вопрос не удобства — а возможности спасать дальше».



Особое внимание команда уделяет медицинской помощи. Без неё эвакуация невозможна. «Ты можешь вывезти окровавленного пса из “красной зоны”, но если он не получит помощь — он погибнет», — объясняет Лала.



Клиники в Донецкой области иногда не работают или закрываются по вечерам, поэтому вместе с волонтёрами всегда едут ветеринары. У фонда есть собственная команда — врачи из Львова, Николаева, Харькова, ассистенты, стерилизационная группа. Также фонд сотрудничает с краматорскими клиниками, в том числе с Центром здоровья животных, и с киевскими партнёрами, с которыми заключены официальные договоры. «Мы — ветеринарно-спасательная команда. Наша работа — это не героизм. Героизм начинается после эвакуации. Спасти — это не просто вывезти. Это вернуть жизнь», — подитоживает Лала.

«Мы уехали, потому что уже нельзя было оставаться»: релокация приюта из Константиновки в Балаклею

Решение проблемы бездомных животных сейчас — это зачастую самоотверженные люди, которые приняли решение спасать.



Алёна Овчаренко родом из Константиновки Донецкой области. Её приют для животных когда-то был одним из самых больших в регионе: на трёх локациях жили более 60 собак и около 100 котов. Но из-за приближения фронта и постоянных обстрелов женщине пришлось искать новое место — и для себя, и для своих четверолапых подопечных.Выбраться из прифронтовой зоны помогли волонтёры: «12 Вартових», «Спасение животных Харьков», «Украинский патриот».

Алена Овчаренко в родной Константиновке до эвакуации. Фото: Новости Донбасса

После долгих поисков Алёна вместе с животными перебралась в Балаклею Харьковской области. Сейчас у животных просторная территория, начато строительство вольеров, а для котов выделено большое помещение. Алёна мечтает оборудовать там медкабинет — такой, какой планировала в Константиновке, но не успела.

Так обустраивают приют после эвакуации из Константиновки, Донецкой области на Харьковщину - в Балаклею. Коллаж: Новости Донбасса

«Животные чувствуют себя спокойно. Свежий воздух, тишина — им здесь хорошо», — говорит она.



Приют Алёны существует уже много лет. Сюда попадают и те, кого приносят сами люди, и те, кого просто подбрасывают. Даже после переезда в Балаклею животных продолжают везти из прифронтовых районов. Алёна лечит их, стерилизует, берёт на передержку — часто за собственные деньги. Иногда помогают волонтёры и международные организации — причём регулярно, в отличие от государства, которое, по словам Алёны, пока не участвует в решении проблемы.



«Мы приехали на голую землю. Ни вольеров, ни будок, ни даже дров. Варим еду на костре — дров уходит много. Немного помогли “12 Вартових” и UA Animals — привезли будки. Но этого недостаточно. Нам нужно всё: стройматериалы, корм, медикаменты», — рассказывает она.

Алена со своими подопечными в Балаклее. Коллаж: Новости Донбасса

Местные власти тоже не откликнулись. Даже стерилизацией приходится заниматься самостоятельно.



«Если в Константиновке хотя бы приезжали волонтёры и стерилизовали бесплатно, то здесь — всё за свой счёт. Пенсию получили — поехали стерилизовать. Сами. А государство — молчит», — говорит Алёна. Она подчёркивает: помощь животным не должна быть задачей только волонтёров.



«В Константиновке дважды пытались построить приют, но всё заканчивалось тем, что животных выбрасывали на улицу. Очень хочется, чтобы хоть что-то было не за свой счёт. И сколько лет мы это делаем — сами? А ведь это не только наша ответственность. Если бы государство подключилось хотя бы минимально — с вакцинацией, стерилизацией, стройматериалами — стало бы хоть немного легче», — говорит она.



Несмотря на все трудности, Алёна продолжает искать для своих подопечных новый дом. Котят чаще удаётся пристроить. А вот взрослые собаки, особенно те, кто болен, ранен, контужен, практически обречены остаться в приюте навсегда.



«Они уже никуда не поедут. Но мы за них в ответе», — говорит она.

Некоторых животных возвращают — тех, кого ранее уже пристраивали. «Люди клялись, что не уедут. А потом звонят: мы эвакуируемся, заберите обратно. А иногда просто подбрасывают под забор — и не думают, что во дворе бегают собаки, которые могут загрызть».



Есть и те, чьи хозяева погибли в результате обстрелов. Для них Алёна тоже ищет дом — или просто даёт шанс на выживание. «Мне их просто жалко. Они никому не нужны — ни людям, ни государству. А они ведь такие же живые. Хотелось бы, чтобы мы не всегда оставались с этой болью один на один», — говорит Алёна.

Остаться, чтобы помогать: Волонтерка из Краматорска спасает сотни животных

Елена Михайличенко занимается помощью животным более 20 лет. Родом из Краматорска, она всю жизнь была окружена «носиками», и, по её словам, именно животные дают ей силы жить — особенно во время войны.



«Если бы не они, я бы всё время думала только о войне. А так — есть за кого держаться», — говорит она.

Елена Михайличенко занимается помощью животным более 20 лет. Фото: Новости Донбасса

С началом полномасштабного вторжения Елена не покинула зону боевых действий — осталась в Краматорске со своим приютом. Сейчас у неё на попечении столько животных, что она уже сбилась со счёта: «Сегодня эвакуируют троих — а завтра уже семеро новых на подходе. Люди звонят, просят помочь, подбрасывают под забор. А мы — такие же люди, как и все. Просто у нас это призвание, зов сердца».



Животных в приют привозят не только из Краматорска, но и из соседней Константиновки. При этом сама организация Елены не занимается эвакуацией — этим занимаются «12 Вартових», «Спасение животных Харьков» и UA Animals. Именно эти три организации, по словам Елены, «не бросают» их и систематически помогают с вывозом, стерилизацией и кормами.



Большую помощь оказывают и частные клиники. Одна из них — на Академической 84, в Краматорске — делает сложные операции и даёт отсрочки по оплате. А в государственной клинике «Весна» стабильно лечат животных, которых удаётся временно пристроить.

Фото: Новости Донбасса

Фото: Новости Донбасса

«Нас понимают, нам делают отсрочку в оплате. Ведь мы лечим не своих домашних — а тех, кого бросили», — говорит Елена.



Кормами и обработками также помогают Сузирья, NowZad (британская компания), фонд UFA. Но, несмотря на постоянную волонтёрскую поддержку, ситуация остаётся крайне тяжёлой. Приют переполнен. Финансирование отсутствует. И самое главное — нет безопасного места.



«Честно — очень хочется как можно скорее эвакуировать животных отсюда. Но некуда. Все приюты переполнены. Все волонтёры задыхаются. А куда ехать с таким количеством животных — даже не знаем», — говорит она.

Ситуация на фронте ухудшается, обстрелы становятся всё чаще. «Ночью ложишься спать — и не знаешь, куда прилетело. А в голове только одно: “А как животные?”».



Пока Елена продолжает лечить, стерилизовать, искать передержку. Иногда ей помогают друзья — кто-то скидывает деньги на лекарства, кто-то из военных помогает заодно и животным.



«Всё на энтузиазме и вере. У нас своя громадская организация “Світ друзів”, но спонсоров постоянных нет. Только друзья и неравнодушные», — говорит Елена.



Помимо заботы о приюте, Елена курирует стерилизованных и вакцинированных уличных животных в разных районах Краматорска. Она знает местных «районных» собак, работает с кураторами, выезжает на локации, отвозит корм, организовывает стерилизацию: «Недавно ездила — одна мама с девятью щенками, вторая — с восьмью. Мы привезли корм и договорились о стерилизации. Но это всё снова — наши силы, наши ресурсы».



Особенно больно Елене видеть домашних, породистых животных среди брошенных: «Уже страшно говорить, что ждёт уличных. А ведь всё чаще и породистых выкидывают. Просто нет места, нет денег, нет вариантов».



Елена убеждена: справиться с проблемой одними силами волонтёров — невозможно.



«Государство должно подключаться. Сейчас приюты — переполнены, а помощи почти нет. Хотелось бы, чтобы в каждом городе были коммунальные приюты с хорошими условиями. Вольеры, питание, медобслуживание. В частных приютах это всё мы стараемся обеспечить сами — но это почти нереально».

«Собака — это как терапия»: Как ускорить пристройство животных

Еще один ресурс для решения проблемы — люди, которые готовы взять домой животных из приютов, или просто с улицы.



Волонтёрка из Литвы Лиза Олегов уже приютила двух спасённых псов — Патруля и Мишку. Патруля нашли во время наводнения после подрыва Каховской ГЭС — тогда он был ещё совсем щенком. Мишку Лиза увидела в объявлении в интернете: его выбросили хозяева, когда ему было всего два месяца. Позже оказалось, что он — бельгийская овчарка.

Лиза Олегов со щенком. Фото предоставлено героиней публикации

«Когда смотришь в глаза таким животным, возникает какой-то особый, почти невидимый коннект. Их невозможно не забрать», — говорит Лиза.



Она считает, что проблему бездомных животных нужно решать не через государство: «Если государство не справляется с помощью переселенцам, то животные — вообще вне приоритета». Вместо этого она предлагает объединить зоозащитные организации в единый союз и создать общую базу данных животных.

Фото: Новости Донбасса

«У нас куча разных сайтов, объявлений, постов в соцсетях. А надо сделать один — понятный, удобный, с фото и историями животных. Такой, чтобы можно было выбрать собаку или кошку по сердцу, как это происходит в других странах», — говорит Лиза.



Она отмечает, что за границей процесс адаптации животных гораздо проще: «Мои знакомые берут собак из Румынии или Португалии, потому что там всё чётко: один сайт, всё на английском, собака с паспортом и прививками. А в Украине — куча страниц, всё на украинском, сложно разобраться».



По мнению Лизы, единая платформа помогла бы не только украинцам, но и иностранцам, которые готовы приютить животных из зоны боевых действий: «Люди хотят видеть фото, историю, понять, кого они берут. Потому что выбор собаки — это всегда про чувства. Так было у меня с Мишкой. Сейчас же — только случайные посты или знакомые. А если это породистая собака, то, скорее всего, найдётся желающий взять её. Но большинство — это обычные дворняги, и именно они чаще всего остаются незамеченными».

Фото: Новости Донбасса

Зоопространство и приют для животных в Кривом Роге: два пути для одной цели

В Кривом Роге животные не имеют голоса, но имеют тех, кто за них говорит и действует. Пока одна криворожанка Елена Павлова открыла приют «Рукавичка-КР» и с 2020 года спасает, стерилизует сотни бездомных кошек и собак, другая жительница города Татьяна Подпалко создала «ЗооТусу» — пространство, где сочетаются зоомагазин, кофейня, образовательные мероприятия и помощь бездомным. Елена и Татьяна — пример того, как личная эмпатия и смелость превращаются в локальные решения для сообщества.



Бездомные животные — одна из хронических социальных проблем Кривого Рога и Днепропетровской области в целом. По словам Елены Павловой, основательницы благотворительного фонда и частного приюта «Рукавичка-КР», ситуация с каждым годом только ухудшается, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину. К привычным источникам бездомности добавились эвакуированные животные из прифронтовых территорий, которых военные привозят в поисках спасения. При этом приюты, в частности «Рукавичка-КР», функционируют без какой-либо поддержки от города.



Отметим, что по данным исследования организации «UAnimals» в 2024 году, в приютах и на содержании волонтеров в тыловых областях их количество выросло на 20-30%, а в прифронтовых областях — на 60% у зооволонтеров и на 100% в приютах.



«Но у нас люди еще не совсем понимают необходимость стерилизации и что это первое, с чего нужно начинать, потому что это главная причина роста количества бездомных животных. Вы только подумайте, что одна кошка за всю свою жизнь может родить до 400 котят. А таких кошек много, и мы сами не справляемся.



В Кривом Роге также работает коммунальный «Центр обращения с животными», сотрудники которого отлавливают уличных животных, стерилизуют и после заживления возвращают их в места отлова. Но и они не способны охватить весь город, а тем более села, дачные территории в городе и за его пределами», — говорит Елена Павлова.

Елена Павлова, основательница благотворительного фонда и частного приюта «Рукавичка-КР». Фото: Первый Криворожский

У криворожских волонтеров приюта «Рукавичка-КР» есть соглашение с местной ветеринарной клиникой «ЛяМур», врачи которой предоставляют услуги животным приюта в кредит и со скидкой. Это дает волонтерам время собрать средства на лечение, стерилизацию и реабилитацию животных.



Владелица-волонтер криворожского приюта Елена Павлова рассказывает, что иногда, если в приюте не хватает средств на лечение спасенного животного, то сначала ветклиника предоставляет услуги, а уже потом они объявляют сбор на официальных страницах приюта, чтобы оплатить процедуру и лечение.



«Такое доверие со стороны врачей ветклиники, конечно, сформировалось не сразу, как я открыла приют для животных, но я бесконечно благодарна им. По моему опыту, для содержания приюта, помощи беззащитным животным нужна не только территория, но и люди, которые будут поддерживать и помогать. Уже только на втором месте идет финансирование. Сейчас количество животных у нас в приюте стало настолько большим, что с каждым днем становится все сложнее. Сейчас цены каждый день растут, например, заказали вольер по одной стоимости, а через месяц, когда уже вроде бы собрали средства, другая цена. Вот этот вольер для кошек, который позади меня, стоит 70 тысяч гривен, мне подарил мой муж на день рождения», — рассказывает Елена.

Фото: Первый Криворожский

Для улучшения ситуации с бездомными животными в городе и обеспечения дальнейшей работы приюта Елена вместе с другими волонтерами реализует несколько мероприятий:

Стерилизация уличных животных



Приют «Рукавичка-КР» самостоятельно стерилизует 10–12 животных ежемесячно. Это возможно благодаря сотрудничеству с двумя местными ветклиниками и одним зоомагазином, который передает прибыль от продаж на эти нужды. Елена говорит, что даже такой объем — это сотни нерожденных животных, а значит, и не убитых или искалеченных на улице животных ежегодно. редставители всеукраинской организации «UAnimals» уверены: если не остановить размножение бездомных животных путем стерилизации, их количество будет расти каждый год в геометрической прогрессии. Например, только одна пара кошек с потомством может за 7 лет дать жизнь около 420 тысячам котят. А пара собак — почти 67 тысячам щенков за шесть лет. Стерилизация не только помогает контролировать численность животных, но и положительно сказывается на их здоровье и продолжительности жизни. Исследование Университета Джорджии, в котором проанализированы медицинские данные более 70 тысяч животных, показало: стерилизованные собаки живут в среднем на 20% дольше. Другое крупное исследование, охватившее 40 тысяч собак, подтверждает: стерилизованные самки живут на 26,3% дольше, а самцы — на 13,8% дольше. Фото: Первый Криворожский Благотворительные онлайн- и офлайн-мероприятия



Команда приюта активно ведет страницу в соцсетях, где ежедневно отчитывается о расходах. Также регулярно организуются благотворительные мероприятия — аукционы, творческие вечера, спортивные и просветительские мероприятия по адопции, стерилизации и здоровью животных — в сотрудничестве с бизнесом (ресторанами, салонами, магазинами) и художниками, например с художницей Анастасией Новиковой, которая провела благотворительный аукцион и выставку собственных картин, собрав средства на поддержку приюта.

Фото: Первый Криворожский Адопция



Приют «Рукавичка-КР» открыт для посетителей, которые планируют выбрать себе кота или собаку. Также горожане, которые не имеют возможности забрать животное в семью, могут приезжать и выгуливать, помогать ухаживать за животными.



Спасение, лечение и уход за травмированными животными



В приюте Елены большинство животных с инвалидностью или таких, которые уже восстановились после тяжелых травм и болезней.



Например, слепой пес, спасенный после наезда машины, адаптировался к жизни, знает команды и ждет семью. Елена Павлова уверена, что даже «неидеальные» животные имеют право на шанс. Фото: Первый Криворожский

«ЗооТуса» — не зоомагазин, а криворожское зоопространство с сердцем

История Татьяны Подпалко, основательницы пространства «ЗооТуса» в Кривом Роге, началась не с бизнес-плана, а с девяти бездомных щенков, которых она неожиданно увидела в траве недалеко от своего дома. Страх, растерянность — и одновременно понимание, что просто пройти мимо не получится. Она начала с будки, постов в Facebook, поиска семей. Восемь собак удалось пристроить. А одна, которую зовут Патрон, осталась. Именно она стала вдохновителем ее дела.

Татьяна Подпалко, основательница пространства «ЗооТуса» в Кривом Роге. Фото: Первый Криворожский

Фото: Первый Криворожский



«Я не планировала связывать свою жизнь с бездомными животными, — говорит Татьяна, — но судьба подсказала иначе».



Она открыла «ЗооТусу» в конце 2024 года как пространство для людей, которые любят животных. Не как зоомагазин, не как классическое котокафе, а как место, где можно выпить кофе вместе с четвероногим другом, пообщаться, отдохнуть — и при этом быть частью важной социальной миссии.



«Я хотела создать локацию именно для владельцев собак. Им в городе часто некуда пойти: в кафе не пускают, в магазин — тем более», — рассказывает криворожанка.

Фото: Первый Криворожский

В «ЗооТусе» домашние животные — не гости, а полноценные посетители. Здесь их фотографируют, публикуют в соцсетях, даже планируют создать второй ряд так называемой стенки с четвероногими друзьями «ЗооТусы».



Отдельная звезда пространства — кошка Ася. Она появилась здесь накануне открытия. Без владельца, но как будто точно знала, что это — ее потенциальный дом. Асе неоднократно искали семью, но так и не нашли. В конце концов, ее приняли в зоопространстве и называют «руководительницей».

Фото: Первый Криворожский

Фото: Первый Криворожский

Впрочем, «ЗооТуса» — не приют, подчеркивает Татьяна. Животных с улицы с болезнями принимать здесь не могут, ведь в помещении питаются люди. Но это не значит, что пространство стоит в стороне. Наоборот — здесь всегда помогают с пристройкой, советуют, поддерживают, объединяют вокруг себя неравнодушных.



«Я не люблю просить помощи, мне трудно писать очередной пост «спасите», — признается Татьяна. — Поэтому хотелось заняться социальным предпринимательством: бизнесом, но с четкой социальной целью».



Также Татьяна рассказывает, что 20% прибыли «ЗооТуса» отдает на помощь бездомным животным. Но пока бизнес только развивается, Татьяна и ее команда помогают так: публикуют посты о найденных животных, кормят, собирают средства на лечение, поддерживают местные инициативы.



Также в помещении зоопространства проходят детские и подростковые мастер-классы, игровые вечера, а в дальнейшем планируются встречи с грумерами, кинологами, ветеринарами. В пространстве даже готовы предоставить отдельную комнату для приема ветеринаров, что особенно актуально — вблизи 17-го квартала в Кривом Роге нет ветклиники.



Идея проекта родилась в рамках программы «Відважна» — всеукраинского конкурса для поддержки женщин, стремящихся создать собственное дело. Во время учебы Татьяна впервые сформировала бизнес-план. Денег в конкурсе не получила, но продолжила двигаться. Подала бизнес-план на государственную программу поддержки предпринимательства через центр занятости. После всех процедур она получила 250 тысяч гривен — средства, которые помогли начать реализацию идеи. Часть средств Татьяна привлекла из семейного бюджета: отец, муж и дети поддержали ее. В результате пространство открылось менее чем за два месяца, трудоустроено два человека, налоги уплачиваются — все требования гранта выполнены.



Сегодня Татьяна не просто предпринимательница — она является вдохновением для других женщин. Ей 51, и она подчеркивает: «Не бойтесь менять жизнь после 45. Не нужно смотреть в паспорт. Начните с малого. Если у вас есть идея — действуйте». «ЗооТуса» — доказательство того, что собственное дело можно построить даже без миллионов, если есть цель и поддержка.



Впереди еще многое — в частности, мечта о настоящем отеле для животных. Татьяна убеждена: «Маленькими шагами — и все возможно».



Стаття була підготовлена у співавторстві журналістами «Першого Криворізького» Альоною Музикою «Новин Донбасу» Дмитром Глушко, та редакторками Софією Скибою та Юлією Діденко.