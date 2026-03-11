Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российская армия продвинулась под Покровском и Часовым Яром – DeepState
11 марта 2026, 14:24

Российская армия продвинулась под Покровском и Часовым Яром – DeepState

Продвижение оккупантов под Покровском. Фото: карта DeepState Продвижение оккупантов под Покровском. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись вблизи поселка Удачное и села Ступочки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также оккупанты продвинулись возле села Бессаловка на Сумщине.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 21 штурм, в частности вблизи Удачного.

Напомним, что 10 марта аналитики ISW сообщили о продвижении украинских войск под городом Купянск Харьковской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

