Поставки мультикоптеров на фронт выросли на 17% — Минобороны

Фото: Минобороны

В феврале объёмы поставок мультикоптеров для подразделений Сил обороны Украины выросли на 17% по сравнению с январём. Об этом сообщили в Министерстве обороны.



По данным ведомства, Агентство оборонных закупок (ДОТ) в январе–феврале законтрактовало рекордное количество таких беспилотников. Ожидается, что военные получат как минимум вдвое больше мультикоптеров, чем за аналогичный период прошлого года.



Речь идёт о системах Mavic, Autel, Matrice и других дронах, которые используются на тактической глубине. Их применяют для разведки, корректировки артиллерийского огня, сброса боеприпасов по пехоте, минирования путей подхода и повышения эффективности FPV-дронов.



В Минобороны отмечают, что во время боевых действий подразделения регулярно теряют мультикоптеры, поэтому потребность в них остаётся высокой. Параллельно ведётся тестирование альтернатив популярным дронам Mavic с использованием технологий искусственного интеллекта.



Также в 2026 году планируется существенно увеличить закупки FPV-дронов, перехватчиков, оптоволоконных беспилотников и разведывательных систем.

Напомним, украинские беспилотники все чаще используются не только для разведки или ударов, но и как инструмент, заставляющий российских военных сдаваться в плен.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»