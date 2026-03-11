Российские группы продвинулись к шахте «Покровское» на Добропольском направлении

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

На Добропольском направлении российские силы заняли оставшуюся северную часть первой шахты Шахтоуправления «Покровское». Об этом сообщил военный блогер Олег Петренко.



По его данным, после закрепления на территории шахты российские малые штурмовые группы начали продвигаться вдоль балки Городская. Их целью является направление к дамбе. Однако на этом участке они уже попали под удары операторов беспилотников ВСУ.



Одновременно продолжаются бои в поселке Гришино. Там столкновения идут за центральную часть населенного пункта, где стороны пытаются закрепиться и вытеснить противника с ключевых позиций.

Напомним, войска РФ продвинулись вблизи поселка Удачное и села Ступочки Донецкой области.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»