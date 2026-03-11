Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские группы продвинулись к шахте «Покровское» на Добропольском направлении
11 марта 2026, 23:32

Российские группы продвинулись к шахте «Покровское» на Добропольском направлении

Скриншот: t.me/petrenko_iHS Скриншот: t.me/petrenko_iHS

На Добропольском направлении российские силы заняли оставшуюся северную часть первой шахты Шахтоуправления «Покровское». Об этом сообщил военный блогер Олег Петренко.

По его данным, после закрепления на территории шахты российские малые штурмовые группы начали продвигаться вдоль балки Городская. Их целью является направление к дамбе. Однако на этом участке они уже попали под удары операторов беспилотников ВСУ.

Одновременно продолжаются бои в поселке Гришино. Там столкновения идут за центральную часть населенного пункта, где стороны пытаются закрепиться и вытеснить противника с ключевых позиций.

Напомним, войска РФ продвинулись вблизи поселка Удачное и села Ступочки Донецкой области.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

ТЕГИ

Места
Гришино Добропольское направление
Прочее
дроны ВСУ линия фронта
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
14:58
Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
14:04
Агент сопротивления проник в зенитное подразделение ВС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилин предложил Путину выделять по «15 соток земли» российским солдатам, которые останутся на оккупированной Донетчине
22:00
Пасечник заявил об атаках беспилотников на оккупированную Луганскую область
16:55
Путин рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошты» и российский след: что выяснили журналисты о владельце Рубежанского комбината
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
13:46
ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области
08:58
В Севастополе проверяют командование дивизии ПВО РФ
16:55
Россия ускоряет изъятие жилья на оккупированных территориях
14:58
ВСУ поразили ЗРК «Бук-М3» и командные пункты оккупантов на Донбассе
13:45
В оккупированном Донецке ликвидируют последствия удара по району «Точмаша»
11:33
В оккупированных городах распространяют строки Шевченко
10:18
В Донецке произошла масштабная детонация боеприпасов
17:23
Оккупанты срочно ищут работников на Старобешевскую ТЭС
15:26
На территории завода «Точмаш» в Донецке уничтожен склад боеприпасов
12:46
В Донецке снова ударили по складу дронов в районе аэропорта
10:02
В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
все новости
23:32
Российские группы продвинулись к шахте «Покровское» на Добропольском направлении
22:50
С начала войны Британия выделила Украине 21,8 млрд фунтов помощи
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
21:31
Россия начала терять захваченные территории впервые с 2023 года
20:31
Из прифронтовой Николаевки на Донетчине полиция вывезла пожилых людей
18:53
Филашкин отметил защитников Донетчины наградами
18:03
Россияне нанесли пять авиаударов по Запорожью
17:45
Дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне: 20 пострадавших
17:00
Недвижимость в Киеве и миллионы в банках. Чем богата семья первого заместителя главы Донецкой ОВА Юрия Винокурова
17:00
Известно, сколько детей остается в Дружковской громаде
16:36
Поставки мультикоптеров на фронт выросли на 17% — Минобороны
16:21
Жителю Краматорского района объявили подозрение в покушении на убийство
16:02
Дружковка осталась без воды
15:46
Генштаб ВСУ сообщил об ударах по складам топлива и командному пункту россиян в Авдеевке, Бердянске и Крыму
15:34
Во время вскрытия тела погибшего военного, которое вернули из РФ, нашли гранату
15:11
Удар по центру Краматорска: на город сбросили пять авиабомб, повреждены почти полсотни многоэтажек
14:58
Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
14:44
Уничтожение российских дронов в небе Константиновки: появилось видео
14:24
Российская армия продвинулась под Покровском и Часовым Яром – DeepState
14:04
Агент сопротивления проник в зенитное подразделение ВС РФ — «АТЕШ»
все новости
ВИДЕО
Скриншот: t.me/petrenko_iHS Российские группы продвинулись к шахте «Покровское» на Добропольском направлении
11 марта, 23:32
Фото: Нацполиция Украины Из прифронтовой Николаевки на Донетчине полиция вывезла пожилых людей
11 марта, 20:31
Последствия атаки российского дрона на маршрутку в Херсоне. Дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне: 20 пострадавших
11 марта, 17:45
Последствия удара по центру Краматорска. Фото: полиция Удар по центру Краматорска: на город сбросили пять авиабомб, повреждены почти полсотни многоэтажек
11 марта, 15:11
В ССО подтвердили уничтожение российского состава боеприпасов. Фото: скриншот Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
11 марта, 14:58
Уничтожение дронов в небе над Константиновкой. Уничтожение российских дронов в небе Константиновки: появилось видео
11 марта, 14:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор