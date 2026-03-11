Известно, сколько детей остается в Дружковской громаде. Фото: Дружковская ГВА

По состоянию 11 марта в прифронтовой Дружковской громаде Донецкой области остаются 16 семей, в которых воспитываются 16 детей. Местные власти призывают жителей эвакуироваться из громады. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«Ежедневно проводится эвакуация семей с детьми. В течение последней недели выехали 24 семьи, в которых воспитываются 30 детей. С начала текущей недели помощь в переезде получили еще 6 семей вместе с 7 детьми», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что Дружковская городская военная администрация сотрудничает с благотворительными организациями, которые помогают семьям с детьми найти жилье в разных регионах Украины. В частности, команда «Save Ukraine» организует комплексную помощь для семей с детьми, покидающими прифронтовые территории.



«Каждая семья получает индивидуальное сопровождение с момента обращения и подачи заявки до безопасного переезда и заселения. Подбор жилья производится с учетом потребностей и количества членов семьи», — резюмировали в администрации.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»