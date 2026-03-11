Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия начала терять захваченные территории впервые с 2023 года
11 марта 2026, 21:31

Украинская армия во второй половине февраля начала постепенно возвращать утраченные территории, и за две недели освободила больше земли, чем потеряла. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что подобная динамика фиксируется впервые со времени летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году, что может свидетельствовать о постепенной утрате Россией инициативы на отдельных участках фронта.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские силы вернули под контроль около 460 квадратных километров — примерно десятую часть территорий, которые Киев уступил Москве в 2025 году. В ISW оценивают освобожденную площадь более осторожно — в 257 квадратных километров.

Эксперты подчеркивают, что из-за размытых линий фронта и многочисленных «серых зон» точные подсчеты затруднены. Наиболее заметные потери российские войска понесли в Днепропетровской области: там их присутствие сократилось всего до трех населенных пунктов.

Еще один участок, где ВСУ смогли добиться продвижения, — Запорожская область. С января украинские военные отбили девять населенных пунктов. По оценке ISW, эти контратаки могут сорвать планы России по проведению масштабной наступательной кампании весной и летом 2026 года.

Источники Bloomberg утверждают, что потери российских войск превышают число новых контрактников как минимум последние три месяца. Чтобы восполнить нехватку личного состава, Москва активно привлекает иностранцев.

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, на стороне России воюют около 17 тысяч северокорейских военнослужащих, а также тысячи наемников из Индии, Пакистана, Непала, Нигерии, Сенегала и Кубы.

Однако вербовка иностранцев вызывает протесты. В частности, власти Южно-Африканской Республики потребовали от Москвы вернуть своих граждан, которых, по их словам, обманом отправили на войну. Ранее аналогичные требования выдвигали Индия, Непал и Шри-Ланка.

По мнению заместителя министра обороны Великобритании Эла Карнса, из-за нехватки живой силы Россия может столкнуться с выбором: сократить наступательные действия или объявить новую мобилизацию. Причем она может затронуть крупные города, что грозит серьезными политическими рисками для российской власти.

Еще одним фактором, повлиявшим на ситуацию на фронте, стала потеря российскими войсками доступа к современным средствам связи. В начале февраля компания SpaceX Илона Маска по запросу Украины отключила все терминалы Starlink, которые не были внесены в официальные «белые списки».

Российские подразделения активно использовали контрабандные терминалы для координации боевых действий, управления беспилотниками и корректировки артиллерии. После отключения, как сообщало Politico со ссылкой на перехваченные переговоры, среди российских военных началась паника: «Интернета нет ни у кого», «Связи нет, картинки не передаются».

Украинские военные, в свою очередь, отметили резкое снижение интенсивности артиллерийских и минометных обстрелов, а также дроновых атак. По данным ISW, всего за несколько дней после отключения несанкционированных терминалов Starlink ВСУ смогли вернуть около 200 квадратных километров на юго-востоке. Даже пророссийские Z-каналы признают трудности: по их словам, альтернативы Starlink фактически нет, и «все, что осталось, — рации, кабели и голуби».

Напомним, в феврале объемы поставок мультикоптеров для подразделений Сил обороны Украины выросли на 17% по сравнению с январем. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

