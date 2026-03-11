Генштаб ВСУ сообщил об ударах по складам топлива и командному пункту россиян в Авдеевке, Бердянске и Крыму

Иллюстартивное фото

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях. Под удары попали склады топлива, боеприпасов, нефтебазы, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и командный пункт противника.

По данным Генштаба, 10 марта и в ночь на 11 марта подразделения Сил обороны Украины провели серию ударов, направленных на снижение наступательного потенциала российских войск.



В частности, был поражен командный пункт отдельной мотострелковой бригады РФ в районе Авдеевки на временно оккупированной территории Донецкой области. Также украинские военные вывели из строя зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» возле села Багативка в оккупированной части Запорожской области.



Кроме того, удары были нанесены по логистической инфраструктуре армии РФ. Сообщается о поражении склада боеприпасов в районе Широкой Балки Донецкой области. В Запорожской области целью стали склады материально-технического обеспечения возле Марьяновки и Пришиба, а также склад беспилотников противника в районе Новозлатополя Запорожской области.



Украинские силы также атаковали объекты топливной инфраструктуры. Под удары попали склады ГСМ в районах Бердянска и Кузнецовки, а также нефтебаза в Бердянске на оккупированной части Запорожской области.

Помимо этого, Генштаб сообщил о поражении нефтебаз в районах Джанкоя и Азовского во временно оккупированном Крыму. По оценке украинского командования, такие удары направлены на подрыв снабжения и снижение боевых возможностей российских войск на фронте.

Напомним, в результате атаки на оккупированный Донецк под удар попало место сборки наземных робототехнических комплексов, погиб майор РФ.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»