С начала войны Британия выделила Украине 21,8 млрд фунтов помощи

Великобритания с начала полномасштабной войны в 2022 году предоставила Украине военную и финансовую помощь на общую сумму 21,8 млрд фунтов. Об этом сообщил секретарь Казначейства страны лорд Спенсер Эллиотт Ливермор, отвечая на запрос одного из членов Палаты лордов.



Ответ чиновника опубликован на официальном сайте британского парламента.

По словам Ливермора, британское правительство намерено и дальше поддерживать Киев: Лондон обязался ежегодно выделять Украине еще по £3 млрд «столько, сколько потребуется».



Согласно данным Министерства финансов Великобритании, помощь распределяется по нескольким направлениям. Наибольшая часть средств — £13 млрд — направлена на военную поддержку. В эту сумму входит, в частности, £2,26 млрд, выделенные в рамках международной программы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).



Еще до 5,3 млрд фунтов составила невоенная помощь. Она включает двусторонние проекты сотрудничества, а также предоставление фискальных гарантий. Дополнительно £3,5 млрд предназначены для покрытия расходов на финансирование экспорта, связанного с проектами восстановления инфраструктуры и оборонной промышленности Украины.



Таким образом, значительная часть британской поддержки сосредоточена на укреплении обороноспособности Украины, однако отдельные программы также направлены на экономическую стабильность и будущую реконструкцию страны.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»