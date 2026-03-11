Во время вскрытия тела погибшего военного, которое вернули из РФ, нашли гранату

Начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский сообщил, что в Черновцах при вскрытии тела погибшего украинского военнослужащего нашли гранату. Такой случай произошел впервые. Об этом передает «Суспільне».
По его словам, ранее взрывчатку находили в карманах, но в последнем случае обнаружили гранату под кожей. Она залетела через брюшную полость, прошла сквозь тело, но не взорвалась — осталась под правым бедром.
«Когда эксперт приступил к сечению тела умершего, сделал сечение черепной полости, грудной полости, дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорванную гранату», — отметил Бачинский.
Эксперты, которые проводили вскрытие, были эвакуированы. Гранату взорвали на полигоне.
Ранее мы писали, что 26 февраля в Украине состоялись репатриационные мероприятия, в ходе которых на территорию страны были возвращены 1000 тел (останков) погибших.
Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях