Во время вскрытия тела погибшего военного, которое вернули из РФ, нашли гранату

Нашли гранату во время вскрытия тела погибшего военного. Фото: Координационный штаб

Начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский сообщил, что в Черновцах при вскрытии тела погибшего украинского военнослужащего нашли гранату. Такой случай произошел впервые. Об этом передает «Суспільне».



По его словам, ранее взрывчатку находили в карманах, но в последнем случае обнаружили гранату под кожей. Она залетела через брюшную полость, прошла сквозь тело, но не взорвалась — осталась под правым бедром.



«Когда эксперт приступил к сечению тела умершего, сделал сечение черепной полости, грудной полости, дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорванную гранату», — отметил Бачинский.



Эксперты, которые проводили вскрытие, были эвакуированы. Гранату взорвали на полигоне.



Ранее мы писали, что 26 февраля в Украине состоялись репатриационные мероприятия, в ходе которых на территорию страны были возвращены 1000 тел (останков) погибших.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»