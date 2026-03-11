Жителю Краматорского района объявили подозрение в покушении на убийство

Фото: Прокуратура Украины

Жителю Краматорского района Донецкой области сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство двух человек, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпаса без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщили в прокуратуре.



По данным следствия, в августе 2024 года мужчина нашел ручную осколочную гранату. Вместо того чтобы сообщить о находке правоохранителям, он спрятал боеприпас в своем гараже и хранил его там.

Инцидент произошел 6 марта 2026 года во дворе частного дома. Между подозреваемым, его гражданской супругой и зятем вспыхнула ссора. После конфликта мужчина пошел к месту, где хранил гранату, взял ее и привел в боевую готовность.



Вернувшись к родственникам, он оказался рядом с ними, когда взрывное устройство сдетонировало. В результате взрыва женщина и ее муж получили множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, а также повреждения внутренних органов.

Сам подозреваемый также пострадал — врачи диагностировали у него травматическую ампутацию кисти. Соседи, услышав взрыв, прибежали на место происшествия. Они оказали пострадавшим домедицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи.

Во время обыска на территории домовладения правоохранители изъяли обломки и фрагменты взрывного устройства. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Санкция предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование проводит следственный отдел Краматорского районного управления полиции Донецкой области.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»