Дружковка осталась без воды
11 марта 2026, 16:02

Дружковка осталась без воды

Воды в Дружковки нет Воды в Дружковки нет

В среду, 11 марта, в городе Дружковка Донецкой области отсутствует водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.

«В связи с отсутствием поступления воды в г. Дружковка, вечерней подачи не будет», — говорится в сообщении.  

Кроме того, в ведомстве утром сообщили, что утренней подачи не было из-за отсутствия электроснабжения.

Ранее мы писали, что 11 марта без услуги электроснабжения остался город Дружковка Донецкой области.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

