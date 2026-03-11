Дружковка осталась без воды

Воды в Дружковки нет

В среду, 11 марта, в городе Дружковка Донецкой области отсутствует водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«В связи с отсутствием поступления воды в г. Дружковка, вечерней подачи не будет», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве утром сообщили, что утренней подачи не было из-за отсутствия электроснабжения.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»