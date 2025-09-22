Славянск: Россия обстреливает трассы дронами. Какие остались пути для выезда

Россия обстреливает трассы дронами. Фото: DeepState

Ситуация с безопасностью в Славянске ухудшается. С начала сентября автомобили на трассе в Изюм стали мишенями для российских дронов. Беспилотники долетают и до самого Славянска. В радиусе прямой угрозы — 30-километровая зона от линии фронта. «Новости Донбасса» спросили у экспертов, по каким дорогам можно передвигаться, станут ли налеты БПЛА более массовыми и как защититься от российских беспилотников.

Ситуация на трассе Славянск — Изюм ухудшается

Выехать из Славянска и въехать в город можно по нескольким дорогам. Трасса в Изюм на севере, путь через Барвенково на западе и через Краматорск, а потом Александровку на юге. В начале сентября российский fpv-дрон ударил по пассажирскому автобусу на дороге, ведущей в Изюм. Он полностью выгорел.





Скриншот видео с места событий корреспондента «Новости Донбасса»



По информации старшего лейтенанта Сил обороны с позитивным «Алекс», это произошло примерно в 10 километрах от Славянска, Россия запустила не менее пяти fpv. Использовались также дроны-матки. Это большие беспилотники-носители, которые переносят меньшие ударные БПЛА в тыл для поражения целей.



Трасса «Славянск — Изюм» проходит практически параллельно линии фронта. От нее до передовой сейчас достаточно много — примерно 25 километров, но российские дроны преодолели это расстояние. Рельеф местности и то, что дорога относительно прямая облегчает возможности армии РФ в плане атак.



«Враг вышел в определенных локациях на возможность огневого контроля и, соответственно, трасса становится более опасной для транспортировки личного состава и для логистических целей. Это опасные сигналы, так как эта трасса одна из важнейших логистических артерий севера Донбасса, обороны севера Донбасса», — комментирует офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт Андрей Ткачук.



Дорога связывает Славянск с Изюмом, а потом с Харьковом и Днепром. Это основная трасса, которую используют не только Силы обороны. По ней волонтеры эвакуируют гражданских. И Россия конечно же заинтересована, чтобы максимально усложнить это движение. Перерезать дорогу для оккупантов пока что невыполнимая задача, хоть они и продвинулись по направлению к ней в конце августа в районе Зеленой Долины и Новоселовки. Но в условиях постоянной охоты дронов движение по трассе через некоторое время может быть практически парализовано.



«Действия россиян абсолютно очевидны. Понимая, что лобовые атаки, мясные штурмы вряд ли принесут желаемый результат, они пытаются максимально усложнить логистику нашего гарнизона, действующего на территории городской агломерации. И попутно они серьезно усложняют жизнь мирного населения, которое еще находится в этих населенных пунктах», — комментирует полковник ВСУ, спикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев.

Альтернативные маршруты из Славянска: безопасны ли

Учитывая, что передвигаться по дороге Изюм — Славянск становится опасно, в местных группах советуют альтернативный маршрут через Барвенково. Эта трасса ведет в Павлоград через Лозовую. От линии фронта расстояние тут больше — примерно 40-50 километров, но и эту дорогу уже атакуют российские беспилотники. 7 сентября, по словам бойца ​​полка «Азов» Александра Аронца, fpv ударил здесь по авто.



«Другие южные трассы простреливались уже раньше. Не хочу нагнетать, но мой гражданский опыт и здравый смысл подсказывают, что перерезание логистики в Краматорскую агломерацию это уже даже не половина пути к полной оккупации Донбасса», — пишет Аронец в Facebook.



Эксперты говорят: технически армия РФ пока что не может совершать массированные удары дронами на расстояние до 50 километров. Это могут быть одиночные обстрелы с использованием, например, БПЛА типа ZALA или других ударных дронов, которых у россиян немного. Исключение разве что БПЛА-камикадзе «Герань» или «Шахед». Поэтому системно оккупанты атакуют лишь трассу Славянск — Изюм.



«По другим трассам ситуация не столь опасна. Мы должны понимать, что у врага есть дроны, летающие на большую дистанцию. Но это ситуативная история (обстрел трассы в Барвенково — ред.). Однако враг ставит себе цель, очевидно, брать под огневой контроль все логистические артерии Донбасса», — считает Андрей Ткачук.



Еще одна дорога из Славянска проходит через Краматорск, Золотые Пруды и Александровку, но после прорыва российской армии возле Доброполья в начале августа расстояние от нее до передовой сократилось. Силы обороны смогли отбить часть позиций в Веселом и Золотом Колодце. Теперь расстояние от линии боевого столкновения до этой дороги около 25 километров, что также не исключает дроновых атак.

Антидроновые сети — основное решение для защиты

Антидроновые сети на трассах в Донецкой области — то, что должно было быть еще вчера, считают военные. По информации корреспондента «Новостей Донбасса», на момент удара по автобусу в начале сентября сеток на дороге Славянск — Изюм не было.



«Наиболее примитивная и понятная и в то же время жизненно необходимая история на фронте сегодня — антидроновые сетки. Это смешно, что мы до сих пор не можем справиться с этой задачей. Ситуация абсолютно абсурдна, когда военным необходимо помимо обустройства своей полосы ответственности, думать, как ездить в тылу», — пишет экс-командир полка «АЗОВ» подполковник ВСУ Максим Жорин.



В начале июня глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин говорил, что вместе с командирами подразделений были определены дороги, где установят антидроновые сетки. По его словам, на это выделили средства из областного бюджета. В январе этого года Департамент по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА провел два тендера на закупку сеток. 22 января это было 1700 комплектов за 3 млн 850 тысяч гривен. Тогда договор подписали с местным предпринимателем Виталием Гришиным, который стал активно участвовать в тендерах в прошлом году. Параллельно в этот же день провели еще одну закупку сеток — 2300 комплектов за 5 млн 216 тысяч 400 гривен уже у другого человека — Алексея Рыбаса, также микропредпринимателя.



В мае ДонОВА купила еще 1330 комплектов почти за 3 млн гривен. Где их установили и установили ли вообще — информация, которая не разглашается. В Департаменте по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой администрации «Новостям Донбасса» на вопросы, сколько километров дорог закрыты сетками и сколько еще планируют закрыть не ответили. Лишь уточнили, что на эти цели из областного бюджета подразделению Государственной специальной службы транспорта Минобороны выделили 86 тысяч гривен (из них уже профинансировано 40 тысяч), а Инженерному подразделению ВСУ — 25 тысяч.

Сети устанавливают на поезда

Помимо областной администрации, сетки закупают городские и сельсоветы. Они потратили на это в общем около 11 млн 500 тысяч гривен, закупив более 320 тысяч квадратных метров. Таким образом, в общем Донецкая область из областного и местных бюджетов выделила в этом году на сети более 23 миллионов гривен. Судя по информации в договорах, часть сеток планируют установить до конца года, но эксперты считают, что это слишком поздно. Ведь промедление может стоить жизни гражданским и военным, которые передвигаются по дорогам.



«Это то, что мы можем делать и нужно делать срочно. Антидроновые сетки необходимы на логистических артериях всех, даже тех, которые сегодня якобы не простреливаются. Нужно опережать события и опережать врага в этом плане, потому что так или иначе враг будет продвигаться в сторону логистических артерий», — говорит Андрей Ткачук.



Жители Славянска говорят: видели такие сетки на тепловозах после того, как армия РФ 6 сентября ударила по железнодорожному полотну. Был ли это обстрел дроном, не уточняется, но один из участков оказался обесточен. Интерсити тянули тепловозы, укрытые сетками. К слову, Донецкая ЖД в этом году закупила 18 комплектов антидроновых сетей.



Полковник ВСУ Владислав Селезнев уверен, что именно сети — основное инженерно-техническое решение для защиты от дронов. Альтернатив им, по его словам, нет.



«Пока иных вариантов не придумано. Рассчитывать на средства радиоэлектронной борьбы конечно можно, но если противник начнет более масштабно использовать дроны на оптоволокне, технически такая возможность есть, мы знаем, что дроны на оптоволокне уже сейчас работают на расстоянии до 30 километров. Поэтому я думаю, что это будут полумеры, которые вряд ли смогут в полном объеме защитить весь транспорт, который перемещается по трассе Изюм — Славянск», — объясняет Селезнев.



Эксперты считают, что чем ближе старт отопительного сезона, тем чаще Россия будет обстреливать жизненно важные для мирных объекты. Поэтому есть смысл устанавливать сети и на них. Но это не спасет от ударов ракет, авиабомб, а также дальнобойной артиллерии, если армия РФ сможет продвинуться ближе к трассе Славянск — Изюм — на расстояние менее 15 километров.