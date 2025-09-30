Как украинцы в оккупации зарабатывают на жизнь. Анализ зарплат и расходов украинцев на временно оккупированных территориях

В 2014 году, когда РФ оккупировала часть Донецкой, Луганской областей и Крым, ситуация с работой и уровнем жизни там была очень пессимистичной. Предприятия закрывались или постепенно сворачивали свою деятельность, российское финансирование прокси-сил на Донбассе оседало в карманах руководителей террористических группировок. Именно поэтому вплоть до полномасштабного вторжения люди постепенно покидали оккупированные территории.



После 2022 года ситуация стала меняться. Россия попыталась аннексировать все, что захватила после начала полномасштабного вторжения, и фактически стала покупать лояльность местного населения, закидывая людей деньгами.



Однако уровень жизни на территориях, захваченных до 2022 года и после, до сих пор не выровнялся. Уровень заработных плат, цены в магазинах и даже перечень вакансий сильно отличаются от региона к региону.



Мы проанализировали объявления о вакансиях на оккупированной территории Донецкой и Запорожской областей, уровень зарплат, которые там предлагают людям, а также поговорили с несколькими украинцами на оккупированных территориях, чтобы понять, что общего в регионах оккупации, а что отличается.



Общие тенденции такие:

Уровень заработных плат, которые оккупанты платят местным, на порядок меньше, чем зарплаты россиянам, приезжающим работать на оккупированные территории.

Вакансии формируются в условиях тотального кадрового голода, который присущ всем оккупированным регионам Украины. Основные потребности россиян — во врачах, учителях, работниках коммунальной сферы и водителях.

Самая распространенная работа, на которую соглашаются мужчины в оккупации, — это строительство.

Самая распространенная работа, на которую соглашаются женщины в оккупации, — сфера торговли.

Пенсии на оккупированных территориях выше, чем на подконтрольных Украине территориях. Однако и здесь есть неравенство: те, кто оформлял пенсию в 2022 году, получают в 2 раза больше, чем те, кто выходит на пенсию сейчас.

Уровень зарплат, который в начале оккупации казался людям достаточно высоким, оказался недостаточным для нормальной жизни. Цены на продукты питания по некоторым позициям выше, чем в Москве. Поэтому многие люди чувствуют себя разочарованными.

Российская оккупационная власть покупает лояльность населения социальными выплатами, например так называемым материнским капиталом и другими выплатами на детей.

А теперь — детальный анализ ситуации на примере Донецкой и Запорожской областей, в той части, которая контролируется страной-агрессором.

Донецка область: Экономика оккупированного Донбасса практически разрушена

Крупные предприятия не функционируют или работают в сокращенном режиме. Средняя зарплата в Донецке — около 20–25 тысяч рублей (10–13 тысяч гривен), если ты не военный и не «чиновник», исследуют ситуацию «Новости Донбасса».



По данным популярного портала Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 25 тысяч гривен, что значительно выше, чем в Донецке и Донецкой агломерации. Это подчеркивает экономическую изоляцию и трудности, с которыми сталкиваются жители региона.



Для работников «остатков» промышленных предприятий или социального сектора задержки выплат стали нормой. Правда, о них пропагандистские медиа почти не пишут. Российские СМИ не придают огласки проблемам местного населения, пока ситуация не выходит из-под контроля, как, например, массовые жалобы людей на работу ЖКХ-сектора. Или же, скажем, о миллионных долгах по зарплатам можно узнать постфактум, когда «прокуратура ДНР» доблестно вмешалась и обязала предприятия выплатить людям деньги, которые им задолжали.



Весной этого года пропагандистская газета «Комсомольская правда» писала, что в начале 2025 года не менее 42 предприятий на оккупированной части Донецкой области прекратили выплаты зарплат своим работникам. Среди них — стратегически важные предприятия, такие как «Вода Донбасса» и региональные службы скорой помощи. Что касается медицинских учреждений, известно, что ситуация до сих пор не выровнялась.



На фоне активной работы по восстановлению «среднероссийского уровня» жизни на оккупированных территориях летом Владимир Путин поставил задачу вывести Донбасс, Запорожье и Херсонщину на новый экономический уровень. С тех пор, как российская армия пришла «освобождать» города востока и юга Украины, они успели превратиться в руины. Важнейшим достижением, по версии главы Кремля, должно стать повышение «самодостаточности» регионов. Правда, на данный момент на Донбассе, помимо прочего, появились такие «чудеса», как вода по графику раз в три–четыре дня и нехватка бензина, а зарплаты местных жителей продолжают задерживать, что делает процесс «раскрытия потенциала» особенно разящим.



Жители Донецка живут в условиях постоянного дефицита: воды, качественных продуктов, стабильной медицины и надежных услуг. Цены на продукты и услуги растут, зарплаты отстают, а инфраструктура продолжает разрушаться. Несмотря на заявления оккупационной власти о «стабилизации», жизнь донетчан больше напоминает борьбу за выживание.

Волноваха. Анализ вакансий на основе информации в телеграм-каналах

Чтобы понять, какую именно работу предлагают в Волновахе, журналисты Volnovakha.City проанализировали все имеющиеся телеграм-каналы по вакансиям в Волновахе.



В телеграм-канале «ГКУ "Волновахский РЦЗ"» по состоянию на сентябрь 2025 года размещена информация о 572 вакансиях в так называемом «Волновахском муниципальном округе» с зарплатами от 24 до 80 тысяч рублей (в гривнах — от 12 до 40 тыс.). Непосредственно в городе Волноваха с 1 июля по 15 сентября были доступны лишь 5–7 вакансий в госучреждениях — центре занятости, больнице и музее. Остальные предложения касались сел и поселков района в сферах медицины, образования и газовой промышленности.



В телеграм-канале «Работа в Волновахе» с августа по сентябрь 2025 было размещено более 150 вакансий из разных сфер деятельности. Несмотря на название канала, ни одна из вакансий не указывает конкретно Волноваху как место работы — ближайшие к городу вакансии помечены как «из города Донецк». Около 50 предложений предполагают удаленную работу, остальные — вахтовый метод в других регионах или работу в Донецкой области. Зарплаты колеблются от 15 тысяч рублей (7,5 тыс. грн) для ассистентов до 250 тысяч (175 тыс. грн) — для стоматологов и руководителей проектов.

Как видят ситуацию в Волновахе местные жители

По оценкам трех опрошенных, минимальная сумма, которую нужно зарабатывать для обеспечения базовых потребностей, составляет 35–50 тысяч рублей в месяц.



«35 тысяч — это минимум для одного человека, но для комфортной жизни нужно 60–80 тысяч. Если семья с детьми — лучше иметь 150 тысяч», — объясняет опрошенный.



Самые высокие зарплаты предлагают в медицинской сфере. ГБУ ДНР «Волновахская центральная районная больница» ищет врачей-специалистов с зарплатой до 80 тысяч рублей. Среди вакансий — врач-психиатр, оториноларинголог и заведующий физиотерапевтическим отделением.



Образовательные учреждения также активно набирают персонал. Волновахская школа № 5 нуждается в автомеханике и водителе автобуса, а Володимировская школа № 1 — в директоре и заместителе.



«Донбасcгаз» предлагает рабочие места слесарей, электромонтеров и машинистов с зарплатой от 24 до 43 тысяч рублей. Госучреждения, включая центр занятости и краеведческий музей, ищут инспекторов и специалистов с зарплатой от 31 тысячи рублей.



В Волновахе хорошо получают работники строительной сферы — до 120 тысяч рублей. Это связано с наличием вакансий по восстановлению инфраструктуры после российского нападения. Также высокие зарплаты (свыше 100 тысяч рублей) у работников оккупационных администраций и других структур, которые согласились на сотрудничество с оккупантами.



«Постоянно поступают сообщения о вакансиях. Людей не хватает везде — нужны как специалисты, так и рабочие», — рассказывает собеседник издания.



Он также отметил, что в сферах образования и медицины наблюдается высокая текучесть кадров. Учителя получают около 50 тысяч рублей, но многие не готовы работать из-за сложных условий и постоянных изменений в образовательных программах.



Если говорить о пенсионерах, размер пенсий в городе зависит от времени подачи документов в российские органы. Пенсии, оформленные в 2022–2024 годах, составляют в среднем 30–40 тысяч рублей, пенсионеры, оформившие пенсии позже, получают 20–27 тысяч.



«По российским стандартам хорошей считается пенсия от 27 тысяч рублей, но в основном люди получают 20–25 тысяч», — сообщает собеседник.



Примерные цены на продукты питания, по словам опрошенных, следующие: хлеб от 50 рублей, подсолнечное масло (1 л) 145–160 рублей, молоко (1,5 л) 100 рублей, курятина 240–270 рублей за килограмм, колбасные изделия от 200 до 1000 рублей в зависимости от вида и качества. Помидоры стоят от 65 до 120 рублей за килограмм в зависимости от сорта и размера.







За аренду жилья люди платят от 15 тысяч рублей.



«Раньше, в 2022–2023 годах, можно было арендовать квартиру от 10 тысяч рублей в месяц», — рассказывает житель Волновахи.



Расходы на коммунальные услуги составляют минимум 4–4,5 тысячи рублей в месяц.



«Если у тебя большая семья, коммуналка в среднем выходит где-то 5 тысяч рублей в неопалительный сезон. Отопление зимой стоит 1,5–2 тысячи рублей. Электроснабжение осуществляется "с плановыми отключениями". Водоснабжение работает с перебоями — набирать воду для повседневных нужд лучше ночью, днем подача ограничена», — говорит житель Волновахи.



Проезд маршрутным транспортом по городу составляет 30 рублей. Стоимость топлива растет, сейчас средняя цена топлива — 92 рубля за литр.





Оккупированное Запорожье. Мелитополь живет как столица, а зарабатывает как провинция

Во временно оккупированном Мелитополе украинцы работают и получают зарплаты, которые не всегда покрывают базовые потребности. Редакция «РІА Південь» проанализировала средние зарплаты по городу и цены на базовые потребности человека.



Одна из самых острых проблем оккупированного Мелитопольщины — кадровый дефицит. В городе не хватает: учителей, врачей, строителей, даже коммунальщиков. Поэтому россияне решают проблему за счет так называемых «вахтовиков». А им нужно платить больше за то, что они соглашаются работать вблизи фронта.



Итак, самые большие заработные платы в городе, не считая работников силовых структур и чиновников руководящих должностей, — у врачей. Причем местным платят 50 000–80 000 рублей. А вахтовикам из России — 100 000 рублей и больше.



Хорошо зарабатывают в оккупации торговые агенты — от 70 000 рублей и выше.



Заработная плата у учителей ниже. Так, согласно данным оккупационного центра занятости, советник директора «Мелитопольского многопрофильного колледжа» по воспитательной работе (это новая должность заместителя директора, которую ввели оккупанты в школах, — ред.) получает от 35 до 40 000 рублей. Примерно такую зарплату получают и учителя в школах.



А вот узким специалистам, которых еще сложнее найти, к примеру, учителю программирования станков ЧПУ, обещают от 35 000 до 100 000 рублей. Также оккупационный центр занятости предлагает работу на заводе «МДК» для технических работников. Зарплата — от 25 000 у сверловщика до 55 000–60 000 у оператора станков с программным управлением.







Реальная сумма, которую работники получают на руки, может быть еще ниже, поскольку мы не учитываем возможные отчисления в пенсионные и медицинские фонды или уплату дополнительного военного сбора.



Мелитопольские продавщицы из магазина «Мера» рассказали в местном чате, что средняя зарплата там — 35 тысяч рублей. И для Мелитополя она занижена.



Средняя зарплата в городе — 45 000 рублей. Средний размер пенсий — 20 000 рублей.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы обеспечить базовые потребности

Именно Мелитополь оккупационная власть считает временной столицей захваченной части Запорожской области. Мелитопольцы утверждают, что цены в городе точно не отличаются от столичных. А местами даже выше, чем в Москве. Именно поэтому местные жалуются на то, что им не хватает заработанных денег на жизнь.



Цены на товары в магазинах и на рынках в городе часто выше, чем в самой России или других оккупированных регионах. Так, журналисты «РІА Південь» сравнивали стоимость продуктов в Мелитополе и Мариуполе и обнаружили, что почти все — дороже в Мелитополе. Даже гастролеры из Мариуполя говорят, что цены сильно отличаются в городах. Один из таких примеров — блогерка Лиля, которая приехала по работе из Мариуполя в Мелитополь. Говорит, что город очень понравился, но единственный минус — цены в продуктовых магазинах.



«В магазинах очень высокие цены, намного дороже, чем у нас в Мариуполе. Например, сыр, я очень люблю сыр, который я беру в Мариуполе, стоит 850 рублей, здесь он стоит немного больше 1000 рублей. Тот сыр, который я беру в Мариуполе за 1000 рублей, здесь стоит почти 1500 рублей. Ну очень отличаются цены», — говорит она.







Российские военные также жаловались, что цены на ТОТ выше, чем в самой России:



«Цены здесь выше, чем в России. Даже такие базовые товары, как хлеб, молоко и сигареты. С двумя тысячами рублей ничего не поделаешь».



Цены на одежду в Мелитополе — выше, чем в Крыму, куда местные часто ездят за закупками. Так называемый губернатор Запорожской области Евгений Балицкий не раз оправдывался в эфире российского телевидения за высокие цены в Мелитополе. Даже нашел крайних — российских военных:



«Если быть объективными, то в Запорожье огромное количество военных. Не буду называть цифры. Если это 3 армии, то каждый может посчитать мужиков. И эти люди не бедные. Деньги военные получают хорошие. Они могут себе позволить купить мясо и овощи. Они скупают вырезку, хорошее мясо, овощи. Качественно питаются — это и плов, и шурпа. Поэтому цена на мясо выросла и на овощи. Потому что люди могут себе позволить», — заявлял в эфире росТВ Евгений Балицкий.



Цены на проезд и коммуналку растут Проезд в городском транспорте в Мелитополе в 2025 году значительно подорожал. Так, обычный проезд для одного пассажира:

Безналичная оплата: 25 рублей (примерно 13 гривен).

Наличная оплата: 35 рублей (примерно 18,5 гривны).

Льготный проезд:

Безналичная оплата: 15 рублей (примерно 8 гривен).

Наличная оплата: 20 рублей (примерно 10,5 гривны).

С 1 июля 2025 года жители Мелитополя столкнулись с очередным повышением тарифов на базовые коммунальные услуги. Средний рост по тарифам составляет около 25 %.



Кроме того, с 1 июля цены на газ выросли для всех категорий потребителей. Повысилась для населения и стоимость водоснабжения — с 32,87 руб. до 41,58 руб. за кубометр. Рост на 26,5 %. А стоимость водоотведения выросла с 15,31 руб. до 21,42 руб. за кубометр. Рост на 39,9 %.



Итак, получается, что на среднюю зарплату 45 тысяч рублей человек покрывает лишь жилье, коммунальные услуги и продукты, а на сбережения почти ничего не остается. К тому же задержка зарплаты на предприятиях Мелитополя уже стала традицией, и «выбивать» долги людям приходится через оккупационную прокуратуру.



Пенсий не хватает на лекарства. Средний размер пенсии в Мелитополе — 20 000 рублей. Львиная доля тратится на продукты, лечение и коммунальные услуги. Пенсионеры жалуются на то, что им не хватает денег на лекарства. Потому что ценники в аптеках меняются по нескольку раз в год в большую сторону.



«Брала осенью 2024 года афлутоп за 4500 рублей, в этом году уже 6500. При пенсии в 16 000 — это роскошь. А белорусский лучше, но его нет», — рассказала «РИА Пивдень» жительница Мелитополя.







Что касается медицинских услуг, то в оккупации они лишь декларируются как бесплатные. На деле даже пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, в стоматологии максимум бесплатно удаляют зубы. А вот вставлять приходится уже за свои деньги.



Жители жалуются — просто поставить мост на зубы — 150 000 «деревянных». Это свыше семидесяти тысяч гривен. Для сравнения — в одной из элитных частных клиник Запорожья эта процедура со всем сопутствующим обойдется не более 30 тысяч гривен.



Редакция «РИА Пивдень» провела опрос в своем ТГ-канале. Мы поинтересовались, какой суммы достаточно для жизни семьи в оккупированном Мелитополе в месяц. Из 525 респондентов, ответивших на этот вопрос, большинство указало 50 000 рублей.



Итак, несмотря на довольно высокие на первый взгляд зарплаты, которые декларирует оккупационная власть, большинство мелитопольцев жалуются на то, что они едва сводят концы с концами. Сытно живется в оккупации лишь коллаборантам-чиновникам.

В Бердянске — жизнь не для бедных

До полномасштабного вторжения главным источником дохода многих бердянцев был туристический бизнес. Кроме этого, в городе работало несколько круглогодичных предприятий.



Оккупационная власть не смогла наладить курортную сферу, также прекратилась работа нескольких производств. «Бердянск 24» проанализировал, какие вакансии сейчас предлагают горожанам и сколько нужно денег, чтобы покрывать базовые потребности по ценам РФ.

Сколько зарабатывают бердянцы на временно оккупированных территориях

Вакансии на рынке труда условно можно разделить на несколько типов:

работа в оккупационной администрации и других бюджетных организациях;

работа на коммунальных предприятиях и в строительстве;

работа в сфере обслуживания: ресторанный бизнес и торговля.

Сейчас администрация оккупантов в Бердянске ищет специалистов. Кандидатам обещают 33 дня отпуска, больничные и стабильную зарплату. В отделе строительства — от 35 до 60 тысяч российских рублей, в юридическом отделе — до 100 тысяч в месяц.



Достаточно высокие суммы предлагают бухгалтерам. Этих специалистов сейчас ищут в оккупационном водоканале и городском спорткомплексе. Бухгалтерам обещают зарплату до 97 тысяч рублей.



Наиболее распространены строительные и технические вакансии. На коммунальные и частные предприятия ищут слесарей, машинистов, кровельщиков, сварщиков и т. п. Им обещают платить от 45 до 61 тысячи рублей в месяц.



Предложения по зарплате для водителей варьируются от 25 тысяч рублей (водитель автобуса) до 67 тысяч рублей (водители грузовика и экскаватора). Самая большая зарплата, которая попалась журналистам BRD24 в российских объявлениях, была для штукатура на частном предприятии и составляла 120 тысяч рублей.







Что касается сферы обслуживания, то здесь зарплата часто зависит от продаж. Так, продавцам обычно предлагают ставку и процент от выручки. В среднем зарплата составляет от 20 до 45 тысяч рублей в месяц.



А вот среди требований иногда попадаются нетипичные, как, например, отказ от украинского гражданства.



Среди объявлений о работе есть предложения в так называемой «ДНР» или на территории России. Там обещают зарплаты несколько выше.

Сколько стоит жизнь в оккупации

Теперь к расходам. «Бердянск 24» проанализировал цены на продукты и предметы первой необходимости. Их стоимость примерно такая же, как на подконтрольной территории Украины. Даже фрукты, которые выращивают непосредственно на оккупированном юге, а значит, в цену не заложена логистика, стоят как в Киеве, куда их преимущественно привозят из Одесской или Николаевской областей.



Коммунальные услуги составляют до 1000 рублей на одного человека. То есть эта цифра будет расти с количеством членов семьи и для средней семьи выйдет несколько тысяч российских рублей в месяц в неопалительный сезон.



Медицина в оккупации дорогая — об этом нам лично рассказали те, кто до сих пор остается в городе. Разумеется, эта часть расходов очень индивидуальна. Но у тех, с кем общались наши журналисты, на аптеку уходит около 3000 рублей в месяц.



Чтобы окончательно понять, сколько же денег нужно среднестатистической семье, которая живет в оккупированном Бердянске сейчас, мы провели опрос среди своих читателей. В голосовании можно было выбрать среди трех вариантов: 15–30 000 р., 30–50 000 р. и свыше 50 000 рублей в месяц.



В опросе приняли участие почти 140 человек. 60 % считают, что для обеспечения семьи в оккупированном Бердянске сейчас нужно минимум 50 тысяч рублей в месяц. Если в семье работают два человека, эта сумма кажется вполне возможной. Однако для семьи, живущей на одну зарплату, очевидно, ее будет недостаточно для обеспечения всех потребностей.