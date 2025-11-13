Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Донецк vs Мариуполь: история одной обиды
13 ноября 2025, 15:26

Донецк vs Мариуполь: история одной обиды

Коллаж создан с помощью ИИ Коллаж создан с помощью ИИ

Жители Донецка и Мариуполя находятся в перманентном конфликте друг с другом. Раздражение, недоразумение и агрессия не исчезли даже сейчас, когда оба города оказались в кризисе оккупации.

Однако история этого противостояния началась не сейчас. В свое время диктатор Сталин заложил немало национальных и региональных бомб в фундамент советских республик. Конфликт донецких и мариупольских был, очевидно, одной из таких небольших «бомбочек», отравлявших развитие и сотрудничество двух крупнейших городов Донбасса в течение многих лет.

А началось все еще в начале 20 века

Такое частенько случалось в Европе во времена становления капитализма. Представьте, живет счастливо благородная аристократическая семья с гербом баронов и давними привилегиями, занимает свое важное место в сложной иерархической системе страны. А потом неожиданно какой-то мальчишка из семьи пролетариев зарабатывает очень большие деньги, покупает более престижный титул графа и начинает управлять не только своим родным округом, но и соседним баронским городом.

Что-то похожее произошло в истории двух крупнейших городов Донбасса — Мариуполя и Донецка.

Перед началом Первой мировой войны статус двух населенных пунктов был вообще несравним. Судите сами. Уездный город Мариуполь, в котором проживало почти 60 тысяч жителей, был вторым по грузообороту портом на юге Российской империи после Одессы. Здесь работали два крупных металлургических завода. В городе находились консульские учреждения 7 европейских государств: Греции, Италии, Австро-Венгрии, Турции, Бельгии, Германии, Великобритании. И, конечно, выглядел Мариуполь соответственно. В нем было уже много красивых каменных домов, существовал театр, в богатых домах было электричество. В городе развивался бизнес, иностранный капитал толкал не только экономическое, но и культурное развитие города.

На фото – Мариуполь в начале XX века. Фото Мариупольского краеведческого музея

И молодая Юзовка (будущий Донецк) основана только в 1869 году на месте, где валлиец Джон Юз решил построить металлургический завод. Только в мае 1917 года поселок Юзовка получил статус города. Но при этом смотрелось не очень. Российский писатель Константин Паустовский, которому не удалось в 1917 году работать на местном металлургическом заводе, описал Юзовку так: «Беспорядочный и грязный поселок, окруженный лачугами и землянками».

Фото: Евродонбасс, рынок Юзовки

Период «экономического порабощения» Мариуполя

В период распада Советского Союза и создания независимой Украины конфликт между Донецком и Мариуполем усугубился.

Донецкий криминалитет пытался взять под полный контроль другие города региона, в том числе и Мариуполь, и действовал в первую очередь через бизнес, банкротя предприятия и скупая их фактически даром.

Так в Мариуполе фактически обанкротились и отжаты Мариупольский ликероводочный завод — лучший в Украине, завод медицинского оборудования, рыбоконсервный комбинат и многие другие предприятия.

Донецкие скупали побережья Мелекино, Урзуфу, Белосарайской косы и Бабах-Тарамы, облагали рэкетом местный малый и средний бизнес. Едва ли не единственное крупное предприятие, которому удалось устоять против давления со стороны донецкого криминала, стал Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Но и эта победа, как оказалось позже, была временной.

Когда период разгула криминала остался позади, начался период экономико-административного давления Донецка на Мариуполь. Город, дававший до 4% ВВП Украины, был нищим на фоне цветущего Донецка.

В Донецке строились новые торговые центры, спортивные арены, ремонтировались дороги, строились парки, шло строительство нового современного жилья.

В это время в Мариуполе были задолженности по заработной плате, бюджет города обладал огромным дефицитом, а инфраструктура оставалась советской.

Когда в 1995 году город возглавил мэр Михаил Поживанов, не связанный с донецкими уголовно-административными структурами, Мариуполь впервые сумел увеличить бюджетные поступления более чем на 50%. В городе наконец-то начались ремонты инфраструктуры, в том числе крупнейшего канализационного коллектора. Нашлись ресурсы, чтобы полностью погасить задолженность перед людьми по заработной плате. Для того чтобы это стало возможным, Михаилу Поживанову пришлось рассориться с донецким «кланом», выйти из сделок по закупке газа по завышенным ценам. Конфронтация была жестокой. В преддверии очередных выборов городского головы в медиа вбрасывали тонны грязи на Поживанова. Донецк поставил целью не допустить повторного переизбрания Поживанова на пост городского головы. Владельцы мариупольских заводов, которых Поживанов пытался заставить платить штрафы за экологические загрязнения, также приняли участие в кампании травли. В результате донецким вместе с владельцами мариупольских заводов удалось вернуть на пост мэра лояльного Юрия Хотлубея.

Ну, а Мариуполь вновь погрузился в ситуацию, когда горожанам из года в год предлагали «затянуть потуже пояса».

Оккупация: обиды донецких и мариупольских пошли по новому кругу

Как ни странно, после оккупации Мариуполя русскими войсками древняя рознь двух городов пошла на новый круг.

«После того, как россияне взяли под контроль город, я решила поехать в Донецк, чтобы хотя бы керосинку себе купить — в Мариуполе не было ничего, кроме руин, а готовить на огне уже не было никаких сил. Я уехала к своей знакомой в Донецке, которую не видела с начала эпидемии ковыда. Каково же было мое удивление, когда она отказалась принять меня у себя и отказалась помочь с покупками. В ее словах было столько злобы, что я испугалась. Она сказала, что мы, мариупольцы, ничем не заслужили, чтобы Россия вкладывала в нас столько денег», — рассказала мариупольчанка Наталья, которая пережила блокаду и осталась в оккупированном Мариуполе.

А дело было в том, что после «освобождения» полностью разрушенного города российская пропаганда начала трубить, что сделает из портового Мариуполя картинку показательного восстановления. Эта пропаганда оказалась достаточно эффективной для жителей оккупированного на девять лет раньше Донецка.

Демонстративное строительство в Мариуполе вызывает явную зависть у жителей «столичного» Донецка, где оккупация привела к полной запущенности некогда процветающего города. Так, показательным стал анекдотический случай с ремонтом одной из центральных улиц шахтерского города — проспекта Ильича. Год назад ремонтники сняли тротуарную плитку на проспекте Ильича в Донецке, где ее уложили в Евро-2012. А вместо плитки криво уложили дешевый некачественный асфальт.

По мнению жителей Донецка, эту качественную плитку украинских времен отвезли именно в Мариуполь, где выставили ею тротуары и площадки, выдавая донецкую плитку за российскую помощь. Конечно, неизвестно действительно ли эта плитка переехала именно в портовое место, а не куда-то в Таганрог или Ростов, но история довольно показательна.

В Мариуполе рассказывали истории, как из полностью разбомбленного города начали вывозить в Донецк уцелевшее уникальное медицинское оборудование, остатки коммунального транспорта и тому подобное.

Эти взаимные выпады и оскорбления еще больше усилились после обострения водного кризиса в регионе. Она началась в Донецке сразу после начала полномасштабного российского вторжения, когда канал Северский Донец-Донбасс полностью прекратил свою работу.

Мариуполь же поначалу водный кризис не задел. Город получал воду из Старокрымского водохранилища, которое некоторое время полностью обеспечивало потребности города.

А теперь представьте жителей Донецка, которые с 2022 не видели воды в кранах. Они приехали по делам в разбомбленный Мариуполь, а здесь — фонтаны на улицах, вода в квартирах. «Такие роскоши» только усилили раздражение.

Отношения между городами не улучшились даже сейчас, когда водный кризис достался и до Мариуполя.

Теперь жители Донецка считают, что оккупационные власти строят каналы, роют траншеи, пытаясь решить проблему водоснабжения исключительно Мариуполя, а о Донецке — забыли.

Сейчас в местных пабликах стали говорить о предполагаемом проекте второго водовода из реки Дон. На вопрос, куда он дойдет, дончане с сарказмом пишут, что в Мариуполь, таким образом, подчеркивая особое внимание России к портовому городу.


Похоже, проблема недоразумения между двумя крупнейшими городами Донбасса — глубже, чем могло показаться на первый взгляд, и больше, чем просто конкуренция между двумя городами. И это то, с чем придется сталкиваться после деоккупации региона, на уровне с нехваткой воды, уничтоженной инфраструктурой и коллаборантами.

Над материалом работали редакции 0642.ua, 0629.com.ua, Новости Донбасса

