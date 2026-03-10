ВСУ прорвали оборону противника у границы Запорожской и Днепропетровской областей

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Украинские военные при поддержке бронетехники прорвали оборону противника в районе административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.



После прорыва подразделения ВСУ начали операцию по зачистке населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области. Об этом сообщил военблогер Олег Петренко, опубликовавший соответствующую информацию о ситуации на данном участке фронта.



По его словам, на карте линия желтого цвета обозначает административную границу между Днепропетровской и Запорожской областями, в районе которой и произошел прорыв обороны противника. Украинские силы продолжают закрепляться на занятых позициях и проводить зачистку территории населенного пункта.

Ранее «Новости Донбасса» со ссылкой на DeepState сообщали, что украинские бойцы продолжают действовать по отрезку от села Терновое на Днепропетровщине до села Сладкое на Запорожье.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»