Путин и Пушилин во время встречи в Кремле заявили, что Россия за полгода «захватила около 8%» Донетчины

Встреча главы Кремля Владимира Путина и главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина в Москве. Фото: группировка «ДНР»

В России полгода назад считали, что под контролем Украины находится около 25% территории Донецкой области. Об этом стало известно из заявления главы Кремля Владимира Путина во время встречи 10 марта в Москве с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным.



Путин спросил Пушилина, сколько по его оценкам сейчас процентов территории региона контролируют ВСУ. Пушилин ответил: «Примерно 17% – то, что вот сейчас».



Глава Кремля в свою очередь сказал, что ему докладывают о якобы 15-17%.



По данным аналитиков DeepState, по состоянию на 1 января Россия контролировала 78,1% области. С тех пор темпы оккупации украинской территории упали, а российские войска не добились значительных прорывов на фронте, в частности на Донетчине.

Напомним, что Путин во время встречи с Пушилиным рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко