Путин и Пушилин во время встречи в Кремле заявили, что Россия за полгода «захватила около 8%» Донетчины

В России полгода назад считали, что под контролем Украины находится около 25% территории Донецкой области. Об этом стало известно из заявления главы Кремля Владимира Путина во время встречи 10 марта в Москве с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным.
Путин спросил Пушилина, сколько по его оценкам сейчас процентов территории региона контролируют ВСУ. Пушилин ответил: «Примерно 17% – то, что вот сейчас».
Глава Кремля в свою очередь сказал, что ему докладывают о якобы 15-17%.
По данным аналитиков DeepState, по состоянию на 1 января Россия контролировала 78,1% области. С тех пор темпы оккупации украинской территории упали, а российские войска не добились значительных прорывов на фронте, в частности на Донетчине.
Напомним, что Путин во время встречи с Пушилиным рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко