БПЛА «Лютый» атаковал завод «УралХим», но объект не пострадал

Во время атаки на завод «УралХим» в Кирово-Чепецке (Кировская область) удар был нанесён беспилотником АН-196 «Лютый». Об этом сообщают российские паблики.

Целью удара называлась установка по синтезу аммиака, однако, по данным источников, объект не пострадал.



Работа предприятия была временно приостановлена из соображений безопасности. Однако уже через три дня технологический процесс полностью восстановили, и производство продолжило работу в обычном режиме.

Напомним, 4 марта дроны атаковали западную часть филиала «КЧХК» АО «ОХК УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецк Кировской области РФ.