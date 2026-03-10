Укрытия станут обязательными: в Украине изменили правила строительства

Фото: «Метинвест»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит обязательное строительство защитных укрытий при возведении новых жилых домов и объектов инфраструктуры. Документ направлен на усиление системы гражданской защиты и учитывает опыт полномасштабной войны.

Скриншот



Согласно закону, защитные сооружения теперь должны предусматриваться на этапе проектирования новых зданий. Схемы укрытий будут интегрироваться непосредственно в градостроительную документацию на всех уровнях — от местных планов до национальных стратегий развития территорий.



Отдельным направлением станет создание сети современных центров безопасности в громадах. Такие центры должны стать базой для координации служб гражданской защиты, обучения населения правилам безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.



Еще одно нововведение — создание систем учета аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений. Закон также должен повысить эффективность работы субъектов гражданской защиты в особый период, устранить устаревшие нормы законодательства и ликвидировать терминологические несоответствия в нормативной базе.

Напомним, в рамках проекта «Цитадель» полноценное укрытие для защиты населения от ракетных и дроновых атак построено в Бородянке Киевской области, несколько возводят в Запорожье.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»