Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Укрытия станут обязательными: в Украине изменили правила строительства
10 марта 2026, 15:16

Укрытия станут обязательными: в Украине изменили правила строительства

Фото: «Метинвест» Фото: «Метинвест»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит обязательное строительство защитных укрытий при возведении новых жилых домов и объектов инфраструктуры. Документ направлен на усиление системы гражданской защиты и учитывает опыт полномасштабной войны.

СкриншотСкриншот

Согласно закону, защитные сооружения теперь должны предусматриваться на этапе проектирования новых зданий. Схемы укрытий будут интегрироваться непосредственно в градостроительную документацию на всех уровнях — от местных планов до национальных стратегий развития территорий.

Отдельным направлением станет создание сети современных центров безопасности в громадах. Такие центры должны стать базой для координации служб гражданской защиты, обучения населения правилам безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Еще одно нововведение — создание систем учета аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений. Закон также должен повысить эффективность работы субъектов гражданской защиты в особый период, устранить устаревшие нормы законодательства и ликвидировать терминологические несоответствия в нормативной базе.

Напомним, в рамках проекта «Цитадель» полноценное укрытие для защиты населения от ракетных и дроновых атак построено в Бородянке Киевской области, несколько возводят в Запорожье.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
Градостроительство защитные сооружения
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
13:46
ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области
08:58
В Севастополе проверяют командование дивизии ПВО РФ
16:55
Россия ускоряет изъятие жилья на оккупированных территориях
14:58
ВСУ поразили ЗРК «Бук-М3» и командные пункты оккупантов на Донбассе
13:45
В оккупированном Донецке ликвидируют последствия удара по району «Точмаша»
11:33
В оккупированных городах распространяют строки Шевченко
10:18
В Донецке произошла масштабная детонация боеприпасов
17:23
Оккупанты срочно ищут работников на Старобешевскую ТЭС
15:26
На территории завода «Точмаш» в Донецке уничтожен склад боеприпасов
12:46
В Донецке снова ударили по складу дронов в районе аэропорта
10:02
В Васильевке Запорожской области сообщили о попадании ракеты в многоэтажку
16:16
Балицкого могут снять: РФ ищет нового «губернатора»
14:35
Удар БПЛА по заводу в Евпатории: разворотило цеха
13:09
В Донецком аэропорту уничтожено место хранения и запуска БПЛА «Шахед»
12:12
В оккупированном Стаханове взорвали автомобиль: есть раненый
10:58
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднялся дым
21:31
Украинские военные ударили по ЗРК «Тор» россиян в Донецкой области
21:10
ВСУ атаковали пункт управления БПЛА и место разгрузки боеприпасов армии РФ
все новости
15:55
Атака на Славянск: возросло количество жертв и раненых
15:46
Войска РФ ударили по грузовику в Донецкой области
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
15:16
Укрытия станут обязательными: в Украине изменили правила строительства
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
14:20
ВСУ прорвали оборону противника у границы Запорожской и Днепропетровской областей
13:46
ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области
13:46
На Покровском направлении «Феникс» ликвидировал 7 оккупантов и БПЛА
13:40
Экс-депутата с Луганщины подозревают в пособничестве России
12:57
На фронте растет активность «Молний» и ударных дронов
12:38
В Донецкой области восстановили электроснабжение — ДТЭК
11:44
Дрон уничтожил резервуар на нефтебазе в Армавире
11:33
Энергетики восстанавливают поврежденные сети в Донецкой области
11:29
Авиаудар по Славянску: есть жертвы и много пострадавших
11:20
Бюджетников в РФ заставляют отдавать часть зарплаты на войну
10:59
При российском обстреле пострадала жительница Константиновки
10:50
Наземный робот ВСУ уничтожил FPV-дроны и оккупантов под Покровском
10:45
РФ обстреляла ночью инфраструктурный объект в Краматорской громаде
10:09
Утром на Славянск россияне сбросили авиабомбу
10:02
Контратаки ВСУ на юге могут сорвать наступление РФ — ISW
все новости
ВИДЕО
Скриншот: t.me/petrenko_iHS ВСУ прорвали оборону противника у границы Запорожской и Днепропетровской областей
10 марта, 14:20
Дроны ГПСУ атакуют российских военных на Покровском направлении. На Покровском направлении «Феникс» ликвидировал 7 оккупантов и БПЛА
10 марта, 13:46
Пожар на ЛПДС «Армавир» в Краснодарском крае. Дрон уничтожил резервуар на нефтебазе в Армавире
10 марта, 11:44
Россияне атаковали Славянск. Фото: скриншот Авиаудар по Славянску: есть жертвы и много пострадавших
10 марта, 11:29
НРК стреляет по «ждуну». Наземный робот ВСУ уничтожил FPV-дроны и оккупантов под Покровском
10 марта, 10:50
Источник: t.me/slav_kram Утром на Славянск россияне сбросили авиабомбу
10 марта, 10:09
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор