США изначально отклонили украинскую технологию против «Шахедов» — Axios

Дроны P1-SUN компании SkyFall уже сбили тысячи БПЛА «Шахед», и теперь Украина рассматривает возможность их экспорта на Ближний Восток.

В прошлом году Соединенные Штаты отклонили предложение Украины передать технологии для борьбы с иранскими ударными беспилотниками. Об этом сообщает издание Axios.



По информации журналистов, около семи месяцев назад украинские чиновники предложили США проверенное в боевых условиях решение для уничтожения беспилотников иранского производства.



Украинская сторона даже подготовила презентацию, в которой показала, как эта технология может помочь защитить американских военных и их союзников в конфликтах на Ближнем Востоке.



Однако администрация Дональда Трампа тогда отказалась от предложения. По словам источников Axios среди американских чиновников, сейчас это решение рассматривают как одну из самых серьезных тактических ошибок Вашингтона с момента начала бомбардировок Ирана 28 февраля.



Как отмечает издание, позиция США начала меняться лишь на прошлой неделе, когда атаки иранских беспилотников оказались более интенсивными, чем ожидалось.



Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США обратились к Украине с просьбой предоставить конкретную помощь в защите от БПЛА «Шахед».

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Дубае и столице Катара — Дохе. В то же время Оман впервые подвергся удару в рамках расширения «ответных» атак на соседние государства Персидского залива в ответ на удары США и Израиля по Ирану.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»