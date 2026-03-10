Войска РФ ударили по грузовику в Донецкой области

На Донетчине российский дрон «Молния-2» атаковал грузовик на автодороге. Обошлось без раненых. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«Около 11:00 утра на участке автодороги произошел удар вражеским беспилотным летательным аппаратом типа Молния-2. Воздушная цель была направлена прямо на двигавшийся по трассе грузовой автомобиль марки «Газель», — отметил он.
Горбунов уточнил, что в результате попадания транспортное средство получил значительные механические повреждения.
Ранее мы писали, что оккупационные войска атаковали Константиновку.
Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях