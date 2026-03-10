Авиаудар по центру Славянска: бойцы ГСЧС спасли два человека из-под завалов, еще шесть – эвакуировали

Завершены аварийно-спасательные работы на месте российского авиаудара по центру города Славянск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.
По данным ГСЧС, повреждены 13 домов, административное здание и 20 легковых автомобилей.
На месте обстрела спасатели достали из-под завалов поврежденной трехэтажки два человека и передали их медикам. Еще шесть человек эвакуировали из заблокированных квартир, предоставив необходимую домедицинскую помощь.
Также бойцы ГСЧС потушили пожар – горели два автомобиля.
Напомним, что в результате авиаудара 10 марта по центру Славянска погибли четыре человека, еще 20 – получили ранения.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко