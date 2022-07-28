В 15 населенных пунктах Донецкой области восстановили электроснабжение

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 15 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 5362 семей в Покровском, Бахмутском, Краматорском и Волновахском районах.



Специалистам энергокомпании за вчера больше всего обновлений удалось выполнить в Селидовской громаде — снова со светом 3,2 тысячи домохозяйств. Несмотря на сложную ситуацию, энергетики также работали в Марьинской, Славянской, Константиновской, Бахмутской, Торецкой и Великоновоселковской громадах.



«Пока что без электропитания — 364 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — рассказали в компании.