У 15 населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 15 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу фахівці повернули світло до будинків 5362 сімей у Покровському, Бахмутському, Краматорському та Волноваському районах.



Фахівцям енергокомпанії за вчора найбільше оновлень вдалося виконати у Селидівській громаді — знову зі світлом 3,2 тисячі домогосподарств. Попри складну ситуацію, енергетики також працювали у Мар'їнській, Слов'янській, Костянтинівській, Бахмутській, Торецькій та Великоновосілківській громадах.



«Поки що без електроживлення — 364 населені пункти Донецької області. Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — розповіли у компанії.