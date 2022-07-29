У Покровську під обстріл потрапив залізничний вокзал

Єдиний евакуаційний потяг із Покровська Донецької області було скасовано через обстріл місцевого залізничного вокзалу. Про це повідомив мер міста Руслан Требушкін.



Оновлено. Евакуація з Покровська триває за графіком, незважаючи на обстріл території поблизу вокзалу, повідомила «Укрзалізниця».



Вчора, 28 липня, увечері він заявив, що близько 22:00 Покровськ обстріляли.



За його словами, внаслідок обстрілу міста 5 людей травмовано, а, посилаючись на інформацію ДСНС, зазначив, що під обстріл потрапив залізничний вокзал Покровська та прилегла територія.

В результаті обстрілу було пошкоджено:

вікна десятиквартирного житлового будинку у чотирьох квартирах;

вікна двоповерхового житлового будинку;

будівля залізничного вокзалу;

не житлова 2-х поверхова будівля;

перебита лінія електромережі над коліями;

пошкоджено залізничне полотно.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі 29 липня російські війська обстріляли центр міста.



