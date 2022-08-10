За сутки полицейские задокументировали 19 военных преступлений войск РФ в Донецкой области

Российская армия накрыла огнем 10 населенных пунктов Донецкой области – города Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Северск, пгт Очеретино, села Новоселовка Первая, Курдюмовка, Андреевка, Ласточкино, Карловка. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть убитые и раненные мирные люди.



Правоохранители отмечают, что вследствие обстрелов пострадало жилье и гражданская инфраструктура. Разрушены и повреждены 47 объектов – 7 домов, торговый центр, помещение коксохимического завода, железнодорожные пути, металлические контейнеры, магазин, шиномонтаж и т.д.



Донецкую область российская армия обстреливала ракетами ЗРК «С-300», «Градами» и «Ураганами», танками и артиллерией.



Полиция задокументировала 19 военных преступлений войск РФ в регионе и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов региона российской армией за минувшие сутки погибли два человека.