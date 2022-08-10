Армия РФ обстреляла Донетчину: Два человека погибли, есть раненые

В результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Мирные жители погибли в Очеретино и Шевченко. Еще шесть человек, по информации ОВА, получили ранения: в Угледаре, Бахмуте, Клещеевке, Константиновке, Часов Яре и Авдеевке.



С 24 февраля в Донецкой области в результате обстрелов известно о 705 погибших и 1823 раненых мирных жителях. При этом в настоящее время власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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