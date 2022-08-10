За добу поліцейські задокументували 19 військових злочинів військ РФ у Донецькій області

10 серпня 2022, 10:37

За добу поліцейські задокументували 19 військових злочинів військ РФ у Донецькій області

Російська армія накрила вогнем 10 населених пунктів Донецької області – міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Сіверськ, смт Очеретине, села Новоселівка Перша, Курдюмівка, Андріївка, Ласточкине, Карлівка. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є вбиті та поранені мирні люди.

Правоохоронці зазначають, що внаслідок обстрілу постраждало житло та громадянська інфраструктура. Зруйновано та пошкоджено 47 об'єктів – 7 будинків, торговий центр, приміщення коксохімічного заводу, залізничні колії, металеві контейнери, магазин, шиномонтаж тощо.

Донецьку область російська армія обстрілювала ракетами ЗРК «С-300», «Градами» та «Ураганами», танками та артилерією.

Поліція задокументувала 19 військових злочинів військ РФ у регіоні та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів регіону російською армією за минулу добу загинуло двоє людей.

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