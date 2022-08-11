Пожежа та витік аміаку в Донецьку. Маріуполь чекає на зиму без опалення. Головне за день ►

11 серпня 2022, 23:55

Пожежа та витік аміаку в Донецьку. Маріуполь чекає на зиму без опалення. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Запеклі бої на напрямі Піски-Мар'їнка. Російські війська хочуть скоріше захопити Донецьку область, щоби провести «референдум» про приєднання до Росії.
  • Російська армія показала як обстрілює Піски та Соледар.
  • Удар по Краматорську. Снаряд упав у приватному секторі.
  • Пожежа та витік аміаку в Донецьку. Наслідки інциденту.
  • Проросійські бойовики планують провести «трибунал» над українськими військовополоненими у символічний для України день.
  • Коли в Маріуполі з'явиться опалення та решта комунікацій, прогноз озвучив мер міста Бойченко.
  • До Києва привезли тіла загиблих військовополонених азовців.
  • У Сєвєродонецьку почали видавати пенсію поштою.
  • Як проросійські ЗМІ маніпулюють темою відновлення захоплених міст України.

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