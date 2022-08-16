Российская армия обстреляла Днепропетровщину из «Ураганов» и «Градов», есть раненые

Российская армия накрыла огнем два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что Криворожский район враг обстрелял из «Ураганов», попадания по селам Марьянское и Великая Костромка Зеленодольской общины. Из-за обстрелов ранены две женщины - 20 и 84 лет, повреждены несколько частных домов и газопровод.

Никопольский район, по словам Резниченко, российская армия накрыла огнем дважды за ночь, зафиксировано 40 прилетов из «Градов» и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно люди не пострадали.

Глава Днепропетровской ОВА сообщил также, что в Красногригорьевской общине повреждены 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия, а также был перебит газовод и линия электропередач. По информации Резниченко, до двух тысяч человек остались без света, на месте работают аварийные бригады.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов региона погиб один человек, еще двое мирных жителей были ранены.