Російська армія обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів» та «Градів», є поранені

Російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що Криворізький район ворог обстріляв з «Ураганів», влучення по селах Мар'янське та Велика Костромка Зеленодольської громади. Через обстріл поранено двох жінок - 20 і 84 роки, пошкоджено кілька приватних будинків та газопровід.

Нікопольський район, за словами Резніченка, російська армія накрила вогнем двічі за ніч, зафіксовано 40 прильотів із «Градів» та 10 із ствольної артилерії. Попередньо люди не постраждали.

Глава Дніпропетровської ОВА повідомив також, що у Червоногригорівській громаді пошкоджено 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади із зерном та техніку місцевого агропідприємства, а також було перебито газовід та лінію електропередач. За інформацією Резніченка, до двох тисяч людей залишилися без світла, на місці працюють аварійні бригади.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів регіону загинула одна людина, ще двоє мирних жителів було поранено.