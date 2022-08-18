Эрдоган прибыл во Львов. Он встретится с Зеленским и Гутерришем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Украину. Сейчас он находится во Львове.



Сегодня пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером и генсеком ООН Антониу Гутерришем.



По данным турецких СМИ, Эрдоган может предложить организовать встречу президентов Украины и России. Подобное предложение уже прозвучало во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи. По информации телеканала A Haber, продвигать подобные переговоры Эрдоган будет и в разговоре с Зеленским.



СNN Turk передает, что на встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения войны «дипломатическим путем благодаря активизации механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки».



Кроме того, телеканал NTV сообщает, что турецкий лидер может выступить с инициативой временного прекращения огня, а также посредничества Анкары при обмене пленными.



