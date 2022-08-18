РФ заявила про готовність до прямих переговорів Зеленського та Путіна - ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін, нібито натякнув 5 серпня, під час зустрічі з турецьким президентом Реджепом Ердоганом у Сочі, що він готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише CNN TÜRK із посиланням на російські джерела.



Журналісти повідомляють, що президенти України та Росії можуть обговорити та визначити дорожню карту, а потім делегації можуть розпочати роботу з втілення цього документа в життя.

CNN TÜRK зазначають, що навіть якщо остаточного миру в Україні не буде досягнуто, досягнення постійного припинення вогню залежатиме від послань, які Зеленський передасть президенту Ердогану у присутності генерального секретаря ООН Гутерріша на саміті у Львові.

Раніше ми повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до України і зараз він перебуває у Львові.