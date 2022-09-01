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Российские войска перебрасывают технику через Мариуполь на Бердянск – Андрющенко

01 сентября 2022, 20:29

Российские войска перебрасывают технику через Мариуполь на Бердянск – Андрющенко

В оккупированном Мариуполе зафиксировано движение российской техники в сторону Мангуша, а позже – в направлении Бердянска. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Фиксируем движение военной техники. Сегодня около 8:30 семь грузовиков с пометкой "V" из боекомплектов въехали в Мариуполь с направления Донецка. Через остановку в ТЦ "Метро" проехали в сторону Мангуша. Утром 17 грузовиков с военными ("живая сила") из Мангуша выехали в направлении Бердянска», – написал он в Telegram-канале.

Тем временем в Генштабе ВСУ заявляют, что российские войска получили приказ президента РФ Владимира Путина оккупировать всю Донецкую область до 15 сентября. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он также рассказал, что российские войска продолжают перегруппировку соединений и воинских частей третьего армейского корпуса на оккупированную территорию, предположительно для наращивания группировки своих войск и создания условий для возобновления наступления на Донецком направлении.

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