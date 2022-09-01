Російські війська перекидають техніку через Маріуполь на Бердянськ – Андрющенко

01 вересня 2022, 20:29

Російські війська перекидають техніку через Маріуполь на Бердянськ – Андрющенко

В окупованому Маріуполі зафіксовано рух російської техніки у бік Мангуша, а пізніше – у напрямку до Бердянська. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Фіксуємо рух військової техніки. Сьогодні близько 8:30 сім вантажівок із позначкою "V" із боєкомплектів в'їхали до Маріуполя з напрямку Донецька. Через зупинку у ТЦ "Метро" проїхали у бік Мангуша. Вранці 17 вантажівок із військовими ("жива сила") з Мангуша виїхали у напрямку Бердянська», – написав він у Telegram-каналі.

Тим часом у Генштабі ЗСУ заявляють, що російські війська одержали наказ президента РФ Володимира Путіна окупувати всю Донецьку область до 15 вересня. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Він також розповів, що російські війська продовжують перегрупування з'єднань та військових частин третього армійського корпусу на окуповану територію, імовірно для нарощування угруповання своїх військ та створення умов для відновлення наступу на Донецькому напрямку.

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