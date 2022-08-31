Андрющенко: В оккупированном Мариуполе хотят застроить Курган Дед

В Мариуполе российские оккупационные власти намерены уничтожить историческую достопримечательность, основание которой датировано V тысячелетием до нашей эры. Речь идет об историческом памятнике Курган Дед.



Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«Раскидистый холм имеет современную высоту в 6 метров, а его диаметр достигает 70 метров. Курган Дед датируют 5 тысячелетием до н. э., т. е. он намного старше города и является ровесником пирамид Египта", - написал советник мэра.



По его словам, в советские и постсоветские времена власть, пропагандировавшая пророссийские настроения, его повредила. Только в прошлом году вместе с историческим советом было принято решение о его консервации и сохранении.



«Однако силы нашего сопротивления передали копии документов, свидетельствующих о застройке кургана, что полностью его уничтожит», - добавил Андрющенко.

Он не уточнил, что именно планируют построить на месте Курган Деда.