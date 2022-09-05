У Херсоні відклали проведення незаконного «референдуму»

В окупованому Херсоні вирішили відкласти проведення так званого «референдуму». Замголови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов повідомив в ефірі російських ЗМІ, що у місті «взяли паузу» щодо псевдореферендуму щодо приєднання Херсонської області до Росії.



«Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз, я думаю, поки ми зробимо паузу», - заявив він, не уточнивши, про які події йдеться.



Як повідомлялося, Збройні сили України проводять локальні контрнаступні операції у Херсонській області. Українські військові звільнили селище Високопілля на Херсонщині.



Стремоусов додав, що «Херсон назавжди російський», і в місті достатньо прихильників країни-агресора.